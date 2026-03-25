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前美食節目主持人猝死　警消破門發現倒浴室暴斃褲子穿一半

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲圖為消防局救護車派遣送醫畫面示意圖。（圖非本案畫面／ETtoday資料照）

記者張君豪／台北報導

台北市一名曾任電視台客家美食節目主持人的51歲邱姓男子，14日晚間被友人發現陳屍住處浴室。友人當天下午前往拜訪，按門鈴無人回應，撥打電話卻聽見屋內鈴聲，隨即報警並請求119協助。北市警消破門進入發現邱男倒臥在浴室內，疑似如廁時猝死，依規定報請檢察官及法醫相驗，以釐清死因。

事發當天，北市警消人員接獲通報後，於18時47分破門進入，卻發現邱男倒臥在浴室中且身上褲子褪到小腿處，疑似因上廁所用力過猛所引發的急性心臟病導致猝死。

北市警方表示，邱男目前獨居，他友人當天下午3時許要到他住處找他聊天，但後來到他住處樓下，卻發現打電話邱男未接，甚至有人步行上3樓按電鈴，邱男也未回應，友人擔心他安危這才報警求助。

警方會同北市消防局人員持破壞器材破門入內，發現邱男倒臥浴室中，且下半身褲子褪到大腿處，馬桶內仍有排泄物，但經救護人員評估，邱男已死亡多時身體出現屍僵，由於邱男死狀離奇，警方依規定通報死者家屬及報請北檢檢察官、法醫研究所進行刑事相驗。

法醫初步相驗，發現邱男死於急性心臟病引發休克猝死。死者家屬證實，邱男生前有心臟病病史，至於是否係因邱男如廁太用力排便引發猝死，須進一步釐清，家屬對相驗結果無異議，已領回遺體。

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