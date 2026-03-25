伊朗稱飛彈鎖定林肯號　川普反曝「101枚全擊落」

▲伊朗稱已對美國航空母艦林肯號發射飛彈。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

中東情勢持續升溫，伊朗與美國之間的軍事對峙再添火藥味。伊朗軍方透過國營電視發布聲明，聲稱已向美軍航艦林肯號航空母艦發射巡弋飛彈，並成功迫使其改變航向。不過，美方說法則截然不同，總統川普表示，來襲飛彈已全數攔截。

這場衝突可追溯至2月下旬，美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，戰火延燒至今已進入第4週。美軍早於1月下旬即宣布，林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群進駐中東海域，目前正在阿拉伯海執行代號史詩怒火行動（Operation Epic Fury）的任務，鎖定伊朗相關軍事目標。

伊朗方面指出，其海軍使用「卡德」（Qader）巡弋飛彈鎖定林肯號，並持續監控該航艦動態。伊朗海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）強調，一旦美軍艦隊進入射程範圍，將立即展開強力打擊行動。

▲伊朗稱飛彈鎖定林肯號航艦，川普：101枚全數攔截落海。（圖／美國海軍）



不過，川普前一天在白宮受訪時則表示，伊朗向林肯號發射共101枚飛彈，但全數遭美軍成功攔截並落入海中。他強調，美軍防禦能力表現出色，稱這次攔截行動「非常了不起」，並對軍方表現給予高度肯定。

目前雙方說法出現明顯落差，戰場實際情況仍有待進一步釐清，外界也持續關注中東局勢是否進一步升高。