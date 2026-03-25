打臉川普「談判根本沒邏輯」　官媒：伊朗拒絕接受停火協議

▲美國總統川普先前曾表示，與伊朗的協議近乎達成，但遭德黑蘭當局否認。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

伊朗國營媒體法斯通訊社（Fars News Agency）25日報導稱，美國正加大力度促成停火協議，但伊朗不會接受美國的提案，並稱與美方談判根本「不合邏輯」。伊朗此說法顯然與美國總統川普宣稱，德黑蘭有意達成協議的說法有所出入。

根據CNBC報導，法斯通訊社引述一名知情人士的說法稱，美國正加大力度致力於讓停火協議生效，並且嘗試與伊朗當局展開間接談判，但伊朗方面並不會接受美國的停火協議。

該名消息人士向法斯通訊社表示，「基本上，與那些違反協議在先的人談判是不合邏輯的」。該名人士又說，伊朗打算有意在這場戰爭中實現其戰略目標，只有當目標被實現後才有可能結束衝突。法斯通訊社將上述內容透過社群媒體公開發表。

美國總統川普原先表示，美國與伊朗目前正在進行談判，美媒稍早報導指出，伊朗已經收到川普提出的15要點協議方案，內容包括伊朗全面放棄核設施以換取解除國際經濟制裁，但伊朗當局否認與美方有任何直接談判。

伊朗軍方發言人先前透過官媒嘲諷川普是「自己跟自己談判」。伊朗軍方發言人佐爾法加里（Ebrahim Zolfaqari）向美國喊話說，「像我們這樣的人永遠無法和你們這樣的人相處」，並強調只要華府不承認伊朗保障中東區域穩定，美國在地區的投資和能源價格就不可能恢復到戰前水準。