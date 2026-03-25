國道3車追撞1死傳「小兒科名醫」不治　診所湧5星評論悼：太震撼

▲國道3車追撞，乘客王姓男子不幸傷重身亡。（圖／國道一隊提供，下同）



記者許力方／綜合報導

國道1號北向45公里桃園路段23日深夜發生死亡車禍，54歲熊姓男子疑似未注意車前狀況，追撞上停在中線的大貨車，造成熊男車上3人受傷，其中59歲王姓乘客送醫後不治，據悉，死者為知名小兒科醫師，噩耗傳回診所，病患不捨留言哀悼。

中線突停釀追撞 3車事故1死2傷



事發於23日深夜10時許，國道警方接獲通報，國1北向45公里桃園路段發生3車碰撞事故，27歲吳女駕駛自小客車疑似突然故障停放中線車道，後方36歲宇姓男子駕駛大貨車停等，但54歲熊姓男子駕駛自小客車疑未注意車前狀況，煞車不及追撞大貨車車尾，並導致自身車頭嚴重毀損，熊男受困車內。

警消到場後，以破壞器材協助熊男脫困，車內59歲王姓男子、52歲馬姓女乘客都受傷，經送林口長庚醫院救治，王男傷重不治宣告死亡；警方對各車駕駛實施酒測，酒測值均為零，至於真正肇事原因仍待警方調查釐清。

小兒科名醫身亡 病患留言哀悼不捨



王男不幸離世，《民視新聞》報導，他疑似是新北知名小兒科醫師王國淵，曾任台北醫學大學附設醫院小兒科主治醫師。噩耗傳回，讓不少病患相當不捨，紛紛在診所以5星評論留言哀悼，大讚「王醫師真的真的是個很好的醫生，收到訊息好震撼，太傷心了，謝謝王醫師的照顧」、「王醫師真的是一個好醫師，看了應該有五年多，他一定能上天堂，當一個快樂的天使。」