勞退新制新規上路！領月退多30天猶豫期　4重點一次看

▲勞退新制上路！以後雇主不能再拒絕勞工自提勞退，不然會被罰錢。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

勞動部強化雇主法遵責任，今（25日）發布《勞工退休金條例施行細則》部分條文修正內容，明確規範雇主不得拒絕協助勞工辦理自願提繳退休金，同時新增月領退休金的「30天猶豫期」，讓勞工在首次入帳後可改為一次請領。

在台灣，受僱勞工退休後通常可領取兩筆資金，包括勞保老年給付，以及依舊制或新制累積的勞退金。其中新制上路已滿20年，目前已有約1310萬人設有個人退休金帳戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞動部表示，本次修正歷經專家學者、勞資雙方團體與相關機關討論後定案，重點之一是強化退休基本生活保障，並提升資金運用彈性。未來選擇按月領取退休金的勞工，自首次入帳日起30日內，可改為一次領取，增加選擇空間。

此外，針對部分企業過去因作業繁瑣而拒絕代為申報勞工自提退休金的情形，修法也進一步明定雇主有收受與申報義務。若雇主拒絕，勞工可直接向勞保局申請處理，經查證後將通知雇主限期改善；若仍未配合，將依法裁罰並按日加徵滯納金，每日以應提繳金額3%計算，最高可累積至應繳金額的一倍。

此次修正亦納入對死亡勞工遺屬的保障措施，包括未成年子女或指定請領人，其請領期限改為自成年起算10年，同時擴大「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」的適用範圍，確保遺屬專戶資金安全。

勞動部指出，除「雇主不得拒絕協助申報自提退休金」相關罰則將於8月1日實施外，其餘修正條文預計自27日起生效。若勞工或事業單位對申請流程或規定內容有疑問，可向勞動部勞保局洽詢。

勞動部說明，修正發布勞工退休金條例施行細則部分條文，重點包含：

一、確立雇主收取勞工自願提繳退休金義務，違反者依第53條規定加徵滯納金。

二、落實退休基本生存權保障，對於請領月退休金者得於猶豫期內變更為一次退休金。

三、提升死亡勞工之未成年遺屬或指定請領人繼承死亡勞工退休金之保障，修訂得請領之10年期間自成年之日起算。

四、擴大勞工之遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍，保障遺屬請領專戶餘額之權益。

勞動部表示，本次修正條文自115年3月25日發布，除第21條自115年8月1日生效外，其餘條文自115年3月27日起生效。

▼勞退條例施行細則公告懶人包。（圖／勞動部）

