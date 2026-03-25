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社會 社會焦點 保障人權

北市也有撞人族！受害女質問還被踹一腳　男子衝撞原因曝光

▲▼撞人族出沒台北！男疑不滿低頭族衝撞 女理論反被踹。（圖／翻攝自threads）

▲北市街頭也有撞人族，她上前理論還被踹一腳。（圖／翻攝自threads）

記者趙蔡州／綜合報導

台北街頭也出現「撞人族」，39歲孫姓女子25日上午在仁愛路四段目擊一名男子刻意撞擊她的同事，她想起幾天前自己也曾遭該男子撞擊，因此立刻追上前質問對方，不料遭對方踹了一腳，氣得決定報警處理。警方到場後，男子聲稱是不滿行人邊走邊滑手機，才刻意不閃避，導致衝撞發生。

街頭連續碰撞　女子上前理論遭踹

事件發生在25日上午9點多，25歲徐姓男子行經仁愛路四段時，疑刻意撞擊一名路過的女子，女子不滿用手回推了他一下，他也立刻還手，兩人就在大街上爆發衝突，整個過程都被孫女目擊。

孫女看見自己的同事被人刻意衝撞後，想起幾天前自己也曾遭該男子撞擊，於是立刻上前跟徐男理論，過程中遭徐男踹了一腳，她立刻拿起手機錄影，並跟隨徐男一路走到捷運忠孝敦化站，請站內人員協助報警。

男子稱「不閃避」　疑涉多起事件

警方趕到現場後，雙方已無明顯衝突，經了解，徐男近期多次在仁愛路四段出沒，疑似至少有3人遭遇類似碰撞情形，還有人因此差點跌倒或物品掉落。

徐男向警方供稱，他不滿有行人走路時低頭使用手機，才會選擇不主動閃避，導致雙方發生碰撞，否認刻意惡意攻擊。

類似「撞人族」引討論　警方籲理性處理

事件曝光後，被外界聯想到日本都市曾出現的「撞人族」現象，即在擁擠街道或車站故意衝撞路人，多以女性或弱勢族群為目標。不過警方認為，本案情況偏向當事人消極不閃避，與典型蓄意衝撞仍有差異。

警方已向雙方說明法律權益，孫女目前暫時未提出告訴，若孫女提告將依法辦理。警方也呼籲，民眾遇到糾紛應保持冷靜，避免以暴力方式處理，以免觸法。

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