　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九爆不認得總統府同事　王淺秋含淚「國民黨最大災難」

▲▼前總統馬英九與馬英九基金會執行長蕭旭岑出席「不同意罷免」選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

▲馬英九將蕭旭岑送請司法調查。（資料照／記者徐文彬攝）

記者許力方／台北報導

前總統馬英九指控馬辦公室前執行長蕭旭岑因「財政紀律」送請司法調查，蕭離職後提到「最近很多事情馬都忘了。」對此，資深媒體人王淺秋上政論節目透露，自己很不忍心，後來很多總統辦公室的同事，馬都不認得他們了，這一切都由馬決定，影響會是「全部都是輸家」，包括國民黨中央、兩岸路線、馬自己的歷史地位到蕭旭岑。

蕭反擊指控　稱「很多事情他忘了」

馬英九日前接受專訪表示，蕭旭岑與王光慈離職涉及財務紀律問題，強調將交由司法調查，並稱處理相關情事「六親不認」。不過蕭旭岑25日出面反駁，強調自己任內所有事務均有向馬報告，「背信不可能」，他很難過、遺憾，要走到今天這一步，「我想台灣有很多家庭應該也有類似的經驗，長輩忘記了，長輩認為你、懷疑你做了什麼他不知道的事情，我能怎麼辦？我很心酸，很無奈。」

王淺秋也轉述相關說法質疑，馬英九在20分鐘專訪中曾出現重複發言、需依提綱進行訪談等情況，有曾在總統府任職的同事反映，馬英九目前已不認得部分過去共事人員，記憶似乎停留在較早期任職台北市政府時期。她也質疑，馬英九曾出現上午詢問部屬去向、下午即決定送司法調查的情況，過程可能存在落差。

▲▼韓國瑜辦公室記者會 總發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王淺秋含淚嘆馬案「真心難過」。（圖／資料照）

健康狀況引疑慮　王淺秋憂影響歷史定位

「很不忍心」王淺秋直言，大家認識那麼久，馬英九在整個歷史定位上對國家很重要，不只對國民黨，也是對國家有貢獻，歷史定位是在那裡的，如果現在他的身體狀況出問題時，把他推出來逼做這些事情，真的是他本人意識嗎？從馬的這些表現來講，對健康狀況反而產生了更多疑慮，這樣真的是好事嗎？

現在唯一有誰得到好處？王淺秋很懷疑，是不是金溥聰希望的發展？至少是在委託接受調查後，在他一手掌握之下的。這件事對馬的健康狀況影響最大，過去馬紀律廉明，如今再發生在馬基金會，基金會能有多少資源？都要用六親不認的方式處理至如此地步，是陰謀論認為的破壞藍白合嗎？還是親美人士奪權？她看不到好處，但對藍軍來講是國民黨最大的災難，讓她真心感到難過。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台鐵驚傳「殺人恐嚇」案件！
台北街頭也出現「撞人族」
馬英九爆不認總統府同事　王淺秋含淚「國民黨最大災難」
中央社宅招租開跑「放寬資格」
「隱形胃殺手」50%台人中鏢卻不知！醫示警恐釀癌：4類人快檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九爆不認得總統府同事　王淺秋含淚「國民黨最大災難」

M60A3戰車秀肌肉！陸軍連3天紅色海灘「正義操演」　傳美方人員在場

馬英九控蕭旭岑有財紀問題　羅智強：手心手背都是肉

徐春鶯涉滲透法遭訴！綠批不守法　白反嗆：府院黨遭共諜滲透還抹紅

徐春鶯不認犯《反滲透法》遭續押禁見　民眾黨：司法案件應公正審判

質疑民眾黨被滲透　許淑華籲柯文哲、黃國昌出面說清楚

中國稱「一中原則」是台灣參與WTO政治前提　外交部轟無恥謬論

陳冠安百萬步走遍港湖　羅智強點2特質籲鄉親給支持

藍白合嘉義市達陣　4/6 前完成民調共推最強人選

嘉義市談妥藍白合！民調採全市話清明連假登場　4／6揭曉結果

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

馬英九爆不認得總統府同事　王淺秋含淚「國民黨最大災難」

M60A3戰車秀肌肉！陸軍連3天紅色海灘「正義操演」　傳美方人員在場

馬英九控蕭旭岑有財紀問題　羅智強：手心手背都是肉

徐春鶯涉滲透法遭訴！綠批不守法　白反嗆：府院黨遭共諜滲透還抹紅

徐春鶯不認犯《反滲透法》遭續押禁見　民眾黨：司法案件應公正審判

質疑民眾黨被滲透　許淑華籲柯文哲、黃國昌出面說清楚

中國稱「一中原則」是台灣參與WTO政治前提　外交部轟無恥謬論

陳冠安百萬步走遍港湖　羅智強點2特質籲鄉親給支持

藍白合嘉義市達陣　4/6 前完成民調共推最強人選

嘉義市談妥藍白合！民調採全市話清明連假登場　4／6揭曉結果

國道3車追撞1死傳「小兒科名醫」不治　診所湧5星評論悼：太震撼

1588萬起！Aston Martin「最強休旅車再進化」　敞篷王者同台演出

女高中生命案扯出「假面婚姻」　《翻滾吧！男孩》導演執導新陸劇

美住房法案兩院分歧浮現　限企業持有350棟住宅條款成爭議

勞退新制新規上路！領月退多30天猶豫期　4重點一次看

快訊／桃園1男子區間車上疑揚言殺人　被警依恐嚇公眾現行犯逮捕

愛面子不怕荷包君哭泣！享鴨把烤鴨龍蝦七星斑都安排素西

北市也有撞人族！受害女質問還被踹一腳　男子衝撞原因曝光

德國館再成工具機展最大國家展區　呈現智慧製造與高端機械技術

馬英九爆不認得總統府同事　王淺秋含淚「國民黨最大災難」

【長大想當什麼？】兒子當著警察爸爸的面說要當小偷XD

政治熱門新聞

立委還兼爆破士？李貞秀亂爆料高虹安收柯文哲700萬　民眾黨要懲處

蕭旭岑反擊！曝馬英九「忘很多事」讓有心人得逞

馬英九「暗中落淚」談蕭旭岑：財政紀律六親不認

不忍了！徐巧芯跟顧立雄爆口角　罵：沒感受到誠意「懂了沒有啊」

快訊／顏慧欣病逝　鄭麗君曝彼此最後訊息：台灣體質轉大人了

賴清德拋重啟核電　反核團體衝黨部抗議：請蔡英文選2028延續非核

馬英九爆不認人　王淺秋：國民黨最大災難

「馬英九完全不見我」　蕭旭岑無奈：長輩懷疑東懷疑西

ET民調／新北市長想投誰？　李四川43.3%小幅領先蘇巧慧1.5個百分點

快訊／陷雙重國籍、閃兵爭議　李孝亮宣布「退選北市議員」

館長砲轟李貞秀：看不出優點到底在哪　妳不適任立委應該知所進退

「馬辦風暴非國民黨八卦」　他曝：牽涉國共內幕、卸任總統自主意志

柯文哲一審明宣判　林智群：判15年以上不能怪律師

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

更多熱門

相關新聞

馬英九控蕭旭岑有財紀問題　羅智強：手心手背都是肉

馬英九控蕭旭岑有財紀問題　羅智強：手心手背都是肉

馬英九基金會人事風波愈演愈烈，前總統馬英九指前核心幕僚蕭旭岑、王光慈有「財政紀律問題」；蕭旭岑今（25日）表示，馬英九很多事情都「忘記了」，躲在背後的有心人士別再利用他。對此，曾擔任馬時期總統府前副秘書長的藍委羅智強也說，「手心手背都是肉」，雙方都有說明，就讓公眾評斷。

蕭旭岑指馬英九「很多事都忘了」　民進黨：盼馬前總統身體健康

蕭旭岑指馬英九「很多事都忘了」　民進黨：盼馬前總統身體健康

聲援蕭旭岑！　鄭麗文不捨：「黨做最強後盾」別淪傷害黨的利刃

聲援蕭旭岑！　鄭麗文不捨：「黨做最強後盾」別淪傷害黨的利刃

馬辦風波衝擊兩岸交流 陸國台辦：馬英九基金會推動和平發揮積極作用

馬辦風波衝擊兩岸交流 陸國台辦：馬英九基金會推動和平發揮積極作用

「馬辦風暴非國民黨八卦」　他曝：牽涉國共內幕、卸任總統自主意志

「馬辦風暴非國民黨八卦」　他曝：牽涉國共內幕、卸任總統自主意志

關鍵字：

馬英九王淺秋蕭旭岑基金會

讀者迴響

熱門新聞

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

立委還兼爆破士？李貞秀亂爆料高虹安收柯文哲700萬　民眾黨要懲處

快訊／7-11開出3張千萬發票！幸運門市一次看

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市曝光

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

雙腳冒紅疹「像被畫一圈」！醫見恐怖排列驚：牠邊走邊咬

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

夫妻問「願不願成為家人」　浪浪反應暖哭網

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面