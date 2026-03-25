馬英九爆不認得總統府同事　王淺秋含淚「國民黨最大災難」

▲馬英九將蕭旭岑送請司法調查。（資料照／記者徐文彬攝）



記者許力方／台北報導

前總統馬英九指控馬辦公室前執行長蕭旭岑因「財政紀律」送請司法調查，蕭離職後提到「最近很多事情馬都忘了。」對此，資深媒體人王淺秋上政論節目透露，自己很不忍心，後來很多總統辦公室的同事，馬都不認得他們了，這一切都由馬決定，影響會是「全部都是輸家」，包括國民黨中央、兩岸路線、馬自己的歷史地位到蕭旭岑。

蕭反擊指控 稱「很多事情他忘了」

馬英九日前接受專訪表示，蕭旭岑與王光慈離職涉及財務紀律問題，強調將交由司法調查，並稱處理相關情事「六親不認」。不過蕭旭岑25日出面反駁，強調自己任內所有事務均有向馬報告，「背信不可能」，他很難過、遺憾，要走到今天這一步，「我想台灣有很多家庭應該也有類似的經驗，長輩忘記了，長輩認為你、懷疑你做了什麼他不知道的事情，我能怎麼辦？我很心酸，很無奈。」

王淺秋也轉述相關說法質疑，馬英九在20分鐘專訪中曾出現重複發言、需依提綱進行訪談等情況，有曾在總統府任職的同事反映，馬英九目前已不認得部分過去共事人員，記憶似乎停留在較早期任職台北市政府時期。她也質疑，馬英九曾出現上午詢問部屬去向、下午即決定送司法調查的情況，過程可能存在落差。

▲王淺秋含淚嘆馬案「真心難過」。（圖／資料照）



健康狀況引疑慮 王淺秋憂影響歷史定位



「很不忍心」王淺秋直言，大家認識那麼久，馬英九在整個歷史定位上對國家很重要，不只對國民黨，也是對國家有貢獻，歷史定位是在那裡的，如果現在他的身體狀況出問題時，把他推出來逼做這些事情，真的是他本人意識嗎？從馬的這些表現來講，對健康狀況反而產生了更多疑慮，這樣真的是好事嗎？

現在唯一有誰得到好處？王淺秋很懷疑，是不是金溥聰希望的發展？至少是在委託接受調查後，在他一手掌握之下的。這件事對馬的健康狀況影響最大，過去馬紀律廉明，如今再發生在馬基金會，基金會能有多少資源？都要用六親不認的方式處理至如此地步，是陰謀論認為的破壞藍白合嗎？還是親美人士奪權？她看不到好處，但對藍軍來講是國民黨最大的災難，讓她真心感到難過。