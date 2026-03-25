借親友戶口得多繳房屋稅？　登記戶籍+無租賃適用自住住家用稅率

▲南投縣稅務局解釋地價稅自用住宅迷思。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

民眾為了子女入學或就學方便，常將戶籍寄放於欲就讀學校學區的親友家，卻又擔心親友家房屋變成「非自住住家」而被多課稅；南投縣稅務局表示，如果房屋實際作自住使用，並且本人、配偶或直系親屬其中任一人已有辦理戶籍登記，只是供親友寄放戶籍，即得以自住住家用稅率繼續課徵房屋稅。

縣府稅務局指出，房屋供本人、配偶、直系親屬設立戶籍供居住使用，且無出租無營業者，本人、配偶及未成年子女名下房屋，全國合計3戶可享自住房屋稅率；如因學區就學「借戶口」並無租賃事實，民眾可填寫「設籍人無租賃關係申明書」提供給稅務局，所有房屋即適用自住住家用稅率課徵房屋稅。

稅務局提醒民眾，房屋稅新制規定自住房屋必須設立戶籍，才能享最優惠稅率1.2%或1%，如未設立戶籍將被認定為非自住房屋，適用稅率為2.6%至4.8%，與自住房屋稅率相差2倍以上。

稅務局籲請民眾檢視名下自住房屋是否已辦竣戶籍登記，若已在3月23日以前辦竣戶籍登記並向稅務局申報，今年5月1日房屋稅開徵即能適用自住房屋稅率，任何疑問可撥打稅務局免費服務電話：0800-496969。