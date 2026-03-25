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快訊／徐春鶯涉犯《反滲透法》被起訴　法院今裁定續押禁見3個月

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，不分區提名人徐春鶯致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲曾爭取民眾黨不分區提名的徐春鶯涉為中共介入台灣選舉，被依《反滲透法》等罪起訴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃哲民、趙蔡州／新北報導

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉嫌長期配合中共官方，在台蒐集政黨內部情報、介入選舉，並多次向「祖國和平統一促進委員會」副主任孫憲報告民眾黨動向，遭新北地檢署依《反滲透法》等罪起訴。徐春鶯移審後，新北地方法院25日召開接押庭，審理後裁定徐春鶯繼續羈押禁見，為期3個月。

受指示蒐集政情　長期回報台灣輿情動向

起訴指出，徐春鶯和鍾錦明是受到中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤、中共中國國民黨革命委員會上海市委員會下設的「祖國和平統一促進委員會」副主任孫憲指示，在台藉著服務陸配家庭事務等機會，長期彙報國內政情、選情等各式輿情，並回報在台陸配日常言論與活動、參政狀況。

選舉期間動員宣傳　涉為特定候選人造勢

徐春鶯和鍾錦明除了提供國內政治人物、政黨內部情報給中共官員外，還依滲透來源指示，在2022年台北市市長選舉、2024年總統選舉期間，以站台、亮相造勢等方式，為特定候選人動員宣傳。

安排官員來台造假　虛填身分通過審查

此外，徐春鶯為了安排上級來台，找集智有限股份公司負責人羅穎協助，以集智公司名義邀請孫憲來台進行短期商務活動，並在申請書上虛偽填寫「申請人位曾任中國大陸地區黨務、行政、軍事或具政治性機關(構)、團體之職務或為其成員者」等內容，讓孫憲獲准在2025年10月14日到24日之間進入台灣活動。

回報民眾黨動向　對話曝光涉掌握接班人

2024年11月3日，徐春鶯向孫憲報告民眾黨動向，孫憲詢問：「李貞秀接班應該沒問題了吧？我們這邊昨天還提起她，我不熟悉，就沒多講話。」；徐春鶯稱「我下週會和民眾黨社發部主任碰面，談年底活動的事」、「他們應該會要求讓李參與」。

地下匯兌與貸款造假　涉不法金流近3千萬

檢調同時查出，徐春鶯安排女兒卜啓正假裝在集智公司上班，藉不實在職證明與年資，向金融機構申貸獲核撥2697 萬元，徐春鶯另外從自2020年至2025年從事地下匯兌，金流共計2875萬2485元，徐春鶯從中獲利24萬7969元。

新北地檢署檢察官黃佳彥、林佳慧指揮調查局台中市調處在2025年11月發動搜索約談，將徐春鶯聲押獲准後，24日依《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書、詐欺等罪，起訴徐春鶯與卜啓正母女、鍾錦明、羅穎等4人。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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