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國台辦拋「統一後可以自駕到北京」 台網瘋討論：更想通東京

▲大陸廈金大橋主體示意圖。（圖／翻攝廈門市交通運輸局）

▲大陸廈金大橋主體示意圖。（圖／翻攝廈門市交通運輸局）

記者許力方／綜合報導

大陸素有「基建狂魔」之稱，國台辦日前提出「統一後」七個更好，國台辦發言人朱鳳蓮舉例稱，「統一後」可以幫助台灣迅速建成環島高鐵，還能共同建設研究多年的海峽快速通道，台胞從本島出發自駕到北京。消息引發台灣網友熱烈討論，不少人笑稱「更想自駕到東京」、「太小看台灣的地震颱風了吧！」

國台辦拋環島高鐵　喊話自駕直通北京

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國台辦朱鳳蓮25日在例行記者會上指出，「和平統一後，大陸強大的基礎設施建設能力將為台灣基礎設施更新升級提供強大支持」，並舉例稱，統一後幫助台灣迅速建成環島高鐵，建設更多連接台灣東西部的高速公路，並共同建設研究多年的海峽快速通道，讓「天塹變通途」，台灣民眾可以從本島出發、沿京台高速公路自駕到北京來遊覽。

網友狂吐槽　喊想自駕到東京

消息在批踢踢、臉書等社群引發熱烈討論，鄉民直指「這才是台灣人願意看的到統戰…台灣人只能利誘，不能威逼」、「總比飛彈恐嚇好」、「被月薪千元人民幣的地區統，還額外貼錢給我們更新基礎設施，有人會信嗎」、「甲賽啦，基建狂魔一堆地方柏油路都沒」、「dpp催票機又來了」、「新式統一」、「笑死，以前台灣笑中國，現在基礎建設被笑落」。

不少網友也發文笑稱「我比較想自駕到東京」、「夢裡什麼都有」、「可以順便搭一條到東京嗎？」「說得好像台灣很落後」、「我還以為今天4月1號…」、「太小看台灣的地震颱風了吧！」「這是神話故事，想挑戰大自然的力量」、「工程風險先不說，錢呢？」「台北直達北京，名稱『柰何橋』」。

▼國台辦拋「統一後可以自駕到北京」，台網瘋討論。（圖／翻攝PTT）

▲▼國台辦拋「統一後可以自駕到北京」 台網瘋討論：更想通東京。（圖／翻攝PTT）

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