即／母護子遭狂砍18刀！兒女目睹母慘死求死刑　父判無期徒刑

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮去年發生一起家庭悲劇，情節令人髮指。一名63歲的李姓男子長期酗酒、賭博，且經常情緒失控，雖與前妻蔡姓女子已離婚，但仍同住。2024年11月，李男因向家人索討65萬元賭債未果，竟在酒後持刀狂砍前妻18刀，致其傷重不治，兒女親眼目睹，希望能判死刑。經法院審理，依違反保護令罪判處有期徒刑6月，另犯殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

▲彰化二林鎮林男砍殺前妻後竊車買刀判無期徒刑。（圖／ETtoday資料照）

家屬委任律師何志揚表示，法官宣讀判決要旨時特別指出，被告在庭上表現「毫無悔意」。李男雖稱「如果再來一次，不會再犯」，但其動機並非出自對無辜生命逝去的哀悼或愧疚，而是純粹源於對「判處重刑」的恐懼。這種以自我為中心的說法，被合議庭認定為缺乏誠信與真摯悔意。

▲被害家屬辯護律師何志揚。（圖／記者唐詠絮攝）

律師坦言，被害人家屬心情十分複雜。家屬原本希望能判處死刑，以命抵命；雖然結果不盡如人意，但從另一個角度來看，家屬也感到一絲寬慰。對他們而言，最重要的訴求是讓被告永遠與社會隔離，「關在裡面，不要再出來傷害家人」，因此對於這項判決，家屬表示仍可勉強接受。

回顧案情，這起悲劇發生在2024年11月6日下午。據調查，李男與蔡女結婚前，蔡女曾與前夫育有一名成年女兒，婚後又與李男生下一名11歲的兒子。由於李男長年酗酒，酒後經常對家人拳腳相向，蔡女於2023年聲請保護令，並於同年7月搬離住處，但因需照顧臥病在床的母親，每天仍多次返回住處。

▲彰化二林鎮林男持刀砍殺前妻判無期徒刑。（圖／ETtoday資料照）

案發當天上午，蔡女與友人、女兒及兩名年幼孫女回家探望母親。李男食用摻有三瓶米酒的燒酒雞及一瓶啤酒後，再度開口向家人索錢償還賭債，眾人一言不合爆發衝突，李男當場揮拳毆打蔡女。女兒與男友見狀上前護母，並揚言報警，此舉激怒李男，他拿出柴刀揮舞恐嚇，女兒一家人嚇得趕緊帶著9歲的弟弟離開。當時蔡女還安撫女兒說「媽媽不會怎麼樣」，要他們趕快走，沒想到這竟成了母女最後的對話。

到了傍晚，女兒放心不下母親，再度返回住處，卻正好撞見李男情緒失控。李男先將水果刀架在前妻脖子上，被女兒推開後，又從牆上刀架抽出一把菜刀，瘋狂追砍前妻。蔡女為保護女兒與兒子，用自己的身體擋住刀刃，大聲呼喊要孩子們「快跑！」結果自己卻慘遭前夫連續砍殺，身上留下18道深可見骨的刀傷，當場失去生命跡象，送醫後宣告不治。

李男行兇後隨即騎腳踏車逃逸，途中竊取路邊一輛未熄火的小貨車，一度逃至附近五金行欲購買新刀具，但隨即被趕到的警方逮捕。

由於李男行為觸犯殺人罪及違反保護令等罪嫌，檢方依殺人罪起訴。全案於3月23日審理，今日進行評議及宣判。因李男毫無悔意，亦未賠償被害家屬，身上十餘萬存款也未打算留給兒子使用；且其持菜刀後又換西瓜刀揮砍前妻，中間僅間隔40秒，可見殺人意圖明確，法院判處無期徒刑，全案仍可上訴。