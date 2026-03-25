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張麗善簽MOU　AI導入縣政拚效率與透明

▲雲林縣長張麗善與台師大校長宋曜廷簽署AI治理合作備忘錄。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善與台師大校長宋曜廷簽署AI治理合作備忘錄。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府推動智慧治理再跨出關鍵一步。縣府今（25）日舉辦AI治理合作備忘錄簽署記者會，由縣長張麗善與宋曜廷代表雲林縣政府與國立臺灣師範大學完成簽署，宣示攜手推動人工智慧（AI）治理與智慧行政發展，期望透過學界與地方政府合作，提升行政效率與決策品質，打造更具前瞻性的智慧政府。

活動現場氣氛隆重，雙方代表於眾人見證下完成簽署，象徵雲林在數位治理上的布局再升級。張麗善表示，隨著《人工智慧基本法》三讀通過，未來在AI研發、應用與風險管理上將有更明確規範，縣府近年積極推動智慧城市與AI應用，已逐步累積成果，此次結合台師大的學術與技術量能，將有助於強化整體治理能力。

她指出，AI發展不僅是科技議題，更涉及倫理與社會責任。雲林以品格教育為基礎，在推動AI治理同時，也將建立倫理規範與操作指引，培養公務人員具備AI應用能力與判斷素養，確保科技運用符合公共利益。

面對AI系統逐步導入各項縣政服務，縣府也規劃建立完整的產品審查與風險評估機制，並透過資訊交流平台提升治理韌性，確保相關應用在安全與可控範圍內運作。張麗善強調，科技導入的最終目的在於提升服務品質，讓民眾感受到更便利與安心的公共服務。

在教育推動方面，縣府將結合AI技術輔助雙語教學，強化師資培育並提升學生英語能力，協助學子拓展國際視野；同時推動AI倫理素養教育與志工培訓，將相關知識延伸至社區與高齡族群，逐步建立全民AI素養。

宋曜廷表示，雲林在縣政治理上的表現備受肯定，此次合作將進一步推升智慧治理發展。他指出，隨著AI應用快速普及，相關風險與倫理議題愈發重要，台師大已成立AI治理與倫理研究中心，具備完整研究與實務經驗，未來可提供地方政府制度建置與應用導入的專業支持。

他進一步說明，雙方未來將在教育、高齡照護、農業應用與公共服務等多面向展開合作，協助建立完善的AI治理機制，讓科技真正落實於地方發展，並期待此一合作模式成為學術成果落地的示範案例。

縣府計畫處長李明岳補充，本次合作將聚焦五大面向，包括AI治理制度建置、教育資源整合、倫理素養推廣與志工培訓、AI產品倫理審查機制，以及風險資訊交流與資料合作，全面強化雲林AI治理基礎。

▲雲林縣長張麗善與台師大校長宋曜廷簽署AI治理合作備忘錄。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲簽署儀式於縣府親民廣場舉行，象徵智慧治理正式啟動。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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