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雲林縣交通工務局道安及交工科揭牌　打造人本交通新里程碑

▲雲林縣長張麗善主持道安及交工科揭牌典禮，宣示交通治理升級。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善主持道安及交工科揭牌典禮，宣示交通治理升級。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣強化交通安全治理，縣府今（25）日在斗南鎮原新崙派出所舊址舉行「道安及交工科」揭牌典禮，由縣長張麗善主持，宣示成立專責單位統籌全縣交通工程與道路安全業務，象徵雲林交通治理邁入整合化、專業化的新階段。縣府強調，未來將透過跨局處合作與科學化管理，持續優化道路環境。

地點選在原警察局新崙派出所舊址，除解決辦公空間需求，也賦予閒置空間新生命。張麗善表示，道路安全攸關民眾日常生活，是縣政推動的核心重點，新成立的「道安及交工科」將成為全縣交通安全的專業中樞，整合警政、工務、教育與監理等單位資源，提升整體治理效率。

縣府指出，該單位未來將統一負責全縣交通標線、標誌與號誌的規劃與設置，從路面標線劃設、號誌調控到指示牌更新，皆由專責團隊統籌執行，避免過去分散管理造成的效率落差。同時也將負責道路施工期間的交通維持計畫審查，確保工程進行時仍能維持交通順暢與安全。

在事故預防方面，縣府將與警方合作，針對易肇事路口與路段進行盤點與改善，透過工程手段降低事故風險；並定期召開道路交通安全會報，彙整各方意見，透過數據分析與專業審議提出對策，形成跨域整合平台。

縣長張麗善指出，「道安及交工科」成立只是起點，未來將進一步推動智慧交通、路口安全改善及無障礙通行環境建設，導入科技監測與數據分析，提升問題辨識與決策精準度，讓交通治理更具前瞻性。

交工局長汪令堯表示，落實「人本交通」與「行人零死亡願景」是當前重要目標，雲林為高齡化農業縣，長者與學童用路安全尤需關注。未來將優先針對醫療院所、學校周邊與重要交通節點進行全面檢視，透過增設行穿線、調整行人號誌時相及重新配置車道，強化人車分流，降低事故風險。

除硬體改善外，縣府也將強化交通安全宣導，結合數位科技推動更生活化的教育方式，深入社區與校園，讓安全觀念向下扎根。同時配合既有通報機制，鼓勵民眾即時反映標線磨損或號誌故障等問題，形成政府與民間共同守護交通安全的合作模式。

▲雲林縣長張麗善主持道安及交工科揭牌典禮，宣示交通治理升級。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新單位設於斗南原新崙派出所舊址，活化空間並提升服務功能。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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