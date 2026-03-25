老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻抓包...氣炸早產

▲人夫與小三除了在日本發展關係外，返台後亦多次相約出遊並進出汽車旅館。（示意圖／取自pakutaso）



記者曾羿翔／綜合報導

台南一名人妻小晴指控，丈夫阿強婚後不久即與日本出差時認識的翻譯女子小愛（皆為化名）發展婚外情，甚至在她懷孕、生產與坐月子期間仍持續往來。法院審理後認定，小愛侵害配偶權情節重大，判賠35萬元，全案仍可上訴。

出差結識翻譯 明知已婚仍密集聯繫

判決書指出，小晴與阿強於民國113年7月結婚並育有一子。阿強同年4月赴日本出差時認識擔任翻譯的小愛。法院認定，小愛早已知悉阿強已婚，卻自同年8月起透過LINE與Instagram頻繁聯繫，互動逐漸超出一般同事關係。

日本同住關係曝光 曖昧對話揭親密互動

法院檢視對話紀錄發現，小愛曾於阿強赴日出差期間寄居其住所。雙方對話中提及「恥ずかしい（好害羞），下次要選大一點的床，不然會一直有機拐聲」、「等我去搖」等內容。法官認為，相關語句已涉及性暗示，足認雙方曾發生性行為。

多次跨國與國內幽會 對話內容成關鍵證據

調查顯示，兩人除在日本發展關係外，返台後亦多次相約出遊並進出汽車旅館，包括台中及台南等地。雙方通訊內容多次提及約會與親密互動細節，成為法院認定不正當關係的重要依據。

人妻孕期情緒受波及早產 追至汽車旅館報警

小晴主張，她在懷孕期間發現丈夫異常消費紀錄後情緒受創，出現子宮收縮需安胎，最終早產，孩子一度住進加護病房。114年3月間，小晴發現丈夫行蹤異常，追至台南某汽車旅館並報警處理。法院指出，即便遭配偶當場攔阻，小愛事後仍持續與阿強聯繫，甚至討論見面與親密互動，顯示關係未曾中斷。

被告全盤否認 法院不採信辯詞

小愛出庭時否認與阿強有不正當關係，辯稱僅為一般同事往來，並質疑對話紀錄真實性。不過法院比對帳號、語言使用及對話內容後，認定紀錄可信，且被告未配合訊問，其辯詞未被採納。

法院：明知已婚仍介入 侵害配偶權重大

法官指出，婚姻關係應建立於忠誠基礎，小愛明知對方已婚，仍於配偶懷孕與產後期間持續發展親密關係，已嚴重破壞婚姻圓滿與信賴，構成侵權行為。審酌雙方身分、經濟能力與侵害情節，判決小愛須賠償35萬元精神慰撫金，並自114年7月9日起按年息5%計算利息；其餘求償80萬元部分則未獲支持。