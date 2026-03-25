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台灣高麗菜外銷熱絡　已賣7國840公噸拚破千

▲雲林麥寮果菜合作社封櫃出貨，台灣甘藍外銷日本。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林麥寮果菜合作社封櫃出貨，台灣甘藍外銷日本。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在冬季氣候穩定加持下，台灣平地甘藍品質明顯提升，也帶動外銷表現亮眼。農糧署中區分署今（25）日在雲林縣麥寮果菜生產合作社舉辦外銷成果記者會，現場完成2個貨櫃、共36公噸甘藍封櫃作業，將銷往日本。分署統計，今年截至3月中旬，已外銷7國達840公噸，預估月底可望突破1000公噸大關。

記者會由分署長陳尚仁主持，與中華民國果菜合作社聯合社總經理林小萍及地方產銷代表一同見證封櫃出貨。作業現場可見工人將一顆顆翠綠飽滿的甘藍整齊裝箱，隨後送入貨櫃，準備跨海運往海外市場，畫面展現台灣農產品穩定供應與品質競爭力。

▲雲林麥寮果菜合作社封櫃出貨，台灣甘藍外銷日本。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲冬季氣候穩定，台灣高麗菜品質提升、口感清甜。（圖／記者游瓊華翻攝

陳尚仁指出，今年透過崙東、萬生、下湳、加州、新湖、麥寮及國聯社等7個產地團體合作，成功拓展外銷通路，出口地涵蓋馬來西亞、南韓、阿拉伯、新加坡、日本、美國與加拿大等市場。隨著日本與韓國需求逐步升溫，後續仍將持續媒合訂單，擴大外銷量能。

他表示，每年10月至隔年4月為平地甘藍主要產期，今年冬季氣溫冷涼且穩定，田間病蟲害相對減少，使甘藍口感更為清甜、品質更佳。價格方面，上週每公斤平均約6.2元，至24日拍賣價已回升至8.8元，顯示產季接近尾聲，市場供需逐步趨於平衡，也讓消費者仍能以相對實惠價格購買。

在產銷調節方面，陳尚仁指出，除外銷外，國內也同步推動加工與通路分流，目前甘藍加工量已達1600公噸，並開發冷凍甘藍產品，預計可再增加500公噸以上銷量，同時透過農會與機關團購，累計已突破2500公噸，有助於在盛產期分散市場壓力，穩定價格。

隨著氣溫逐漸升高，他也提醒農民，平地種植甘藍後期易出現「葉燒」等生理性問題，建議轉往高山地區種植，並留意種苗預警資訊，採取分批種植策略，以降低風險。

麥寮果菜生產合作社理事主席郭進展表示，今年為合作外銷第二年，主要市場仍以日本為主。日方對台灣在農產品安全與品質控管上的表現給予高度肯定，也因此持續擴大採購量，目前已出貨10個貨櫃，對農民而言不僅穩定收益，也提升整體產業信心。

▲雲林麥寮果菜合作社封櫃出貨，台灣甘藍外銷日本。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲隨著日本與韓國需求逐步升溫，後續仍將持續媒合訂單，擴大外銷量能。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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