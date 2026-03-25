「4/14闖市長室砍人」斗六市接恐嚇信　公所報案+譴責暴力

▲斗六市人行環境改善政策，遭不滿民眾投信市長信箱嗆「砍人」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗六市公所今（25）日接獲一封令人震驚的恐嚇留言，有民眾透過市長信箱，揚言將於4月14日下午闖入市長室隨機砍人，引發地方高度關注。市府第一時間報警處理，並由林聖爵出面嚴正譴責暴力與不理性行為，強調公共建設推動將持續兼顧溝通與安全，呼籲社會以理性方式表達意見，避免情緒升高影響公共秩序與治理運作。

據了解，一名自稱黃姓的民眾透過市長信箱留言，主旨直接寫下「4月14日衝入市長室砍人抗議」，內容以激烈言詞批評市府推動的人行道政策，甚至揚言將於指定時間進入市長室隨機攻擊他人，並留下疑似位於苗栗縣竹南鎮的住址資料。訊息內容不僅涉及人身威脅，也對公共安全構成潛在風險，市公所接獲後隨即通報警方介入調查。

市公所表示，對於任何形式的暴力恐嚇與不理性言論皆予以嚴厲譴責，並已配合警方進行後續追查，同時強調市政意見反映應透過正當管道進行，避免因情緒性發言衍生法律責任。市府也提醒，網路或書面恐嚇同樣具法律效力，呼籲民眾切勿以身試法。

斗六市長林聖爵下午發表聲明指出，斗六市自2023年起推動人行環境改善工程，相關計畫以提升行人安全與城市整體生活品質為目標，並在各路段施工前秉持公開透明原則，透過說明會與在地溝通機制，持續與居民、商家交換意見。施工期間亦依實際情況進行彈性調整，盼在公共利益與地方需求之間取得平衡。

他進一步說明，公共建設往往涉及多方利益，出現不同聲音在所難免，市府一向尊重各界意見，並持續透過溝通降低衝突。然而，對於以恐嚇、攻擊等方式表達不滿，甚至企圖干擾公務執行的行為，已逾越理性討論範圍，不僅無助問題解決，更可能影響整體社會安全，市府對此立場堅定，絕不寬貸。

從治理角度觀察，人行環境改善政策近年在各地推動，涉及交通動線調整、商業空間利用與行人權益重分配，往往容易引發不同利害關係人之間的張力。學界普遍認為，公共工程若能在規劃初期即建立充分溝通機制，有助於降低後續衝突，但在實際執行過程中，仍難完全避免個別反對聲音。

此次事件也凸顯在數位時代下，公共意見表達與情緒宣洩的界線愈發模糊，當言論跨越至具體威脅層次時，已不僅是言論自由範疇，而涉及刑事責任與社會安全議題。地方政府在推動政策之餘，如何兼顧民意溝通與風險管理，亦成為治理的重要課題。

公所表示，後續將持續配合警方調查，並加強相關安全措施，同時維持既有的人行環境改善計畫進度。林聖爵強調，市政建設不會因個別極端行為而停擺，但也會持續強化與民眾的對話，期盼在安全與理性的前提下，共同推動城市進步。

▲斗六市長林聖爵針對恐嚇留言發表聲明，譴責暴力行為。（圖／記者游瓊華翻攝）