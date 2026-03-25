M60A3戰車秀肌肉！陸軍連3天紅色海灘「正義操演」　傳美方人員在場





▲陸軍第2作戰區昨起於太麻里地區「正義操演」實施實彈射擊。（圖／陸軍提供，下同）

記者蘇靖宸／台北報導

陸軍第二作戰區24日起至26日在台東太麻里溪出海口實施「正義操演」實彈射擊，官兵依令操作81、120公厘迫砲、105公厘榴彈砲與M60A3戰車，昨陸軍司令呂坤修上將親臨視察之外，傳出也有美方人員在場。國防部長顧立雄今（25日）表示，有關美方人員是否在場，台美之間一直在有進行緊密的交流，有關細節部分或者個別操演細節，他沒有辦法做任何進一步的評論。

由於操演地點為「紅色海灘」，顧立雄說，基於實戰化訓練，這些操演交由各作戰區在各自作戰地境之內來進行，符合國軍逐步推動實戰化訓練的目標。

陸軍今則表示，此次除持續驗證部隊戰備整備與火力運用能力外，更罕見以具嚇阻力的方式宣傳戰演訓任務，展現堅實防衛決心。

陸軍說，本次操演特別導入實戰化設計，以除役裝甲車作為射擊目標，模擬敵軍登陸行動，透過高擬真情境，使官兵在接戰過程中更貼近未來戰場實況；相關射擊畫面具體呈現國軍精準火力與聯合作戰能力，傳達「有能力、也有決心」捍衛國家安全的明確訊息。

陸軍表示，戰演訓不僅是內部戰力驗證，更是傳達毫不動搖的防衛意志；透過真實訓練成果，讓國人了解國軍備戰狀況，同時向潛在威脅釋放清晰嚇阻訊號。強調國軍以守護家園為使命，任何企圖侵犯中華民國領土主權、危害人民安全的行徑，都將面對堅強防衛力量的反制。

陸軍強調，未來將持續精進實戰化訓練內涵，適切展現戰演訓成果，強化全民對國防的信心，並以「實力即和平」為核心理念，建構可信賴的防衛能量與嚇阻態勢。