桃園市光害防制法規出爐　打造拉拉山成北橫星空旅遊新亮點

▲張善政表示，拉拉山夜間觀測銀河的清晰度具觀賞價值，市府-申請認證為「國際暗空勝地。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政25日於市政會議表示，復興區拉拉山夜間觀測銀河的清晰度極具觀賞價值，市府於今（115）年3月13日正式向「國際暗空協會」（IDA）遞件申請認證為「國際暗空勝地（International Dark Sky Sanctuary）」。若順利通過，拉拉山將成為全臺灣首座獲此國際暗空勝地認證的地點，讓北橫公路成為具世界級競爭力的星空旅遊景點 。

▲拉拉山夜間觀測銀河的清晰度極具觀賞價值。（圖／市府提供）

此外，為防治光害，市府在制度面上整合都發局、環保局、交通局、工務局及風景區管理處資源，訂定並發布《桃園市光污染防制要點》 ，成為國內除馬祖外，首個從法規面建立治理制度的地方政府。透過明確的管理原則，讓城市發展與環境品質達成平衡 。

▲拉拉山夜間觀測銀河的清晰度極具觀賞價值。（圖／市府提供）

張善政指出，光害防制的重點除減少不必要照明外，在優化燈具設計上也必須投注心力，市府持續調整燈光角度，確保照明向下投射，改善拉拉山在地光源 。目前包括巴陵大橋、遊客中心的燈光均已完成初步優化，逐步降低人工光源對夜間星空觀測的影響 。

又，此計畫展現了公私協力的具體成果，感謝22家在地旅宿業者共同簽署「光害防制公約」，自主配合調整夜間照明 。市府將持續與地方攜手，深化環境保護措施，提升大拉拉山地區的觀光深度與居住品質 。