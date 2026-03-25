火鍋抗通膨戰開打　台中鍋物店推888雙人餐挽回人氣

▲冒菜鍋為川味料理延伸，強調食材多樣與湯底濃厚。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導



台中火鍋市場競爭激烈，在通膨壓力與消費趨勢轉變下，業者紛紛調整策略搶客。位於台中市南屯區的冒香香台中旗艦店，開幕一年來因價格與份量爭議引發「CP值偏低」討論，近期公開向消費者致歉，並推出888元雙人「抗通膨鍋物」套餐，試圖以平價策略翻轉口碑，吸引客群回流。

該店占地約300坪，座落於向上路與南屯路口，地段交通便利，並附設停車空間，開幕初期憑藉「冒菜鍋」話題吸引不少民眾嘗鮮。然而隨著實際消費體驗曝光，部分顧客對價格與份量提出質疑，相關評論也在社群平台持續發酵，成為經營壓力來源。

業者表示，開幕初期在價格結構、服務流程與出餐品質上仍處於調整階段，未完全符合市場期待，因而出現負面回饋。經重新檢視食材規格與營運流程後，決定以更貼近市場的價格帶推出新方案，作為回應消費者聲音的第一步。

▲台中南屯火鍋店推出888元雙人抗通膨套餐，吸引消費者嚐鮮。（圖／記者游瓊華翻攝）

此次主打的888元雙人套餐，結合麻辣鍋與粥底鍋搭配13種食材，包括鴨腸、肉滑與紅薯寬粉等，營造不同於傳統火鍋的多層次吃法。店內原有的「瀑布土豆片」與虎皮鳳爪等特色餐點也持續供應，提升整體豐富度。此外，業者也引進逢甲人氣品牌憨哥倆炸串進駐，將炸串與麻辣鍋結合，形成「一口炸物、一口鍋」的混搭用餐模式，試圖拓展年輕族群與聚餐市場。

業者指出，冒菜鍋為川味料理延伸，強調食材多樣與湯底濃厚，近年逐漸在台灣市場受到關注，但台中西區與南屯區鍋物品牌密集，加上租金與人力成本高漲，使經營壓力持續增加。此次調整價格策略，正是回應高通膨環境下，消費者對「高CP值」餐飲的期待。

餐飲公關觀察指出，目前火鍋市場客單價約落在中價位區間，在產品特色明確、價格策略調整得宜的情況下，仍有機會在競爭中站穩腳步。不過隨著天氣轉暖進入鍋物淡季，加上租金占營收比重偏高、人事成本逐年攀升，業者在壓縮利潤與維持品質之間，仍面臨不小挑戰。

在消費趨勢轉向精打細算的當下，「雙人餐」、「共享經濟」與「抗通膨」成為餐飲市場關鍵字。這波由價格調整帶動的策略轉型，能否成功扭轉形象，也考驗業者後續在品質與服務上的穩定表現。

▲結合炸串與鍋物，打造年輕族群喜愛的混搭吃法。（圖／記者游瓊華翻攝）