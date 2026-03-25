　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

火鍋抗通膨戰開打　台中鍋物店推888雙人餐挽回人氣

▲台中南屯火鍋店推出888元雙人抗通膨套餐，吸引消費者目光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲冒菜鍋為川味料理延伸，強調食材多樣與湯底濃厚。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導
 
台中火鍋市場競爭激烈，在通膨壓力與消費趨勢轉變下，業者紛紛調整策略搶客。位於台中市南屯區的冒香香台中旗艦店，開幕一年來因價格與份量爭議引發「CP值偏低」討論，近期公開向消費者致歉，並推出888元雙人「抗通膨鍋物」套餐，試圖以平價策略翻轉口碑，吸引客群回流。

該店占地約300坪，座落於向上路與南屯路口，地段交通便利，並附設停車空間，開幕初期憑藉「冒菜鍋」話題吸引不少民眾嘗鮮。然而隨著實際消費體驗曝光，部分顧客對價格與份量提出質疑，相關評論也在社群平台持續發酵，成為經營壓力來源。

業者表示，開幕初期在價格結構、服務流程與出餐品質上仍處於調整階段，未完全符合市場期待，因而出現負面回饋。經重新檢視食材規格與營運流程後，決定以更貼近市場的價格帶推出新方案，作為回應消費者聲音的第一步。

▲台中南屯火鍋店推出888元雙人抗通膨套餐，吸引消費者目光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中南屯火鍋店推出888元雙人抗通膨套餐，吸引消費者嚐鮮。（圖／記者游瓊華翻攝）

此次主打的888元雙人套餐，結合麻辣鍋與粥底鍋搭配13種食材，包括鴨腸、肉滑與紅薯寬粉等，營造不同於傳統火鍋的多層次吃法。店內原有的「瀑布土豆片」與虎皮鳳爪等特色餐點也持續供應，提升整體豐富度。此外，業者也引進逢甲人氣品牌憨哥倆炸串進駐，將炸串與麻辣鍋結合，形成「一口炸物、一口鍋」的混搭用餐模式，試圖拓展年輕族群與聚餐市場。

業者指出，冒菜鍋為川味料理延伸，強調食材多樣與湯底濃厚，近年逐漸在台灣市場受到關注，但台中西區與南屯區鍋物品牌密集，加上租金與人力成本高漲，使經營壓力持續增加。此次調整價格策略，正是回應高通膨環境下，消費者對「高CP值」餐飲的期待。

餐飲公關觀察指出，目前火鍋市場客單價約落在中價位區間，在產品特色明確、價格策略調整得宜的情況下，仍有機會在競爭中站穩腳步。不過隨著天氣轉暖進入鍋物淡季，加上租金占營收比重偏高、人事成本逐年攀升，業者在壓縮利潤與維持品質之間，仍面臨不小挑戰。

在消費趨勢轉向精打細算的當下，「雙人餐」、「共享經濟」與「抗通膨」成為餐飲市場關鍵字。這波由價格調整帶動的策略轉型，能否成功扭轉形象，也考驗業者後續在品質與服務上的穩定表現。

▲台中南屯火鍋店推出888元雙人抗通膨套餐，吸引消費者目光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲結合炸串與鍋物，打造年輕族群喜愛的混搭吃法。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／徐春鶯續押禁見3個月！
「有繳健保來用一下！」阿姨衝急診嫌服務差　醫1句話她氣到退掛
快訊／全聯開出千萬發票！花65元就中大獎　幸運門市曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣高麗菜外銷熱絡　已賣7國840公噸拚破千

桃園市光害防制法規出爐　打造拉拉山成北橫星空旅遊新亮點

電纜地下化加速　陳亭妃爭取中央補助提高至六成

火鍋抗通膨戰開打　台中鍋物店推888雙人餐挽回人氣

2026平鎮藝術季PZ同話世界3/28開跑　６場藝文盛宴邀一次看

暖警深入轄區媒合邊緣戶獲急難救助　助失智長者寒夜返家

ETC逃費＋罰單欠款1536筆不繳！　台南分署祭限制出境羅男繳清72萬欠款

懷疑染毒「第1句話」最重要　玉醫曝撇步引導孩子勇敢求助

1600度熔爐釀火警！　南消啟動退避權外部射水成功控制

119校高手對決！慈濟x PaGamO電競賽登場　台南小勇士拚國際賽門票

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

台灣高麗菜外銷熱絡　已賣7國840公噸拚破千

桃園市光害防制法規出爐　打造拉拉山成北橫星空旅遊新亮點

電纜地下化加速　陳亭妃爭取中央補助提高至六成

火鍋抗通膨戰開打　台中鍋物店推888雙人餐挽回人氣

2026平鎮藝術季PZ同話世界3/28開跑　６場藝文盛宴邀一次看

暖警深入轄區媒合邊緣戶獲急難救助　助失智長者寒夜返家

ETC逃費＋罰單欠款1536筆不繳！　台南分署祭限制出境羅男繳清72萬欠款

懷疑染毒「第1句話」最重要　玉醫曝撇步引導孩子勇敢求助

1600度熔爐釀火警！　南消啟動退避權外部射水成功控制

119校高手對決！慈濟x PaGamO電競賽登場　台南小勇士拚國際賽門票

台灣高麗菜外銷熱絡　已賣7國840公噸拚破千

即／母護子遭狂砍18刀！兒女目睹母慘死求死刑　父判無期徒刑

快訊／徐春鶯涉犯《反滲透法》被起訴　法院今裁定續押禁見3個月

別再怕擦油會長痘！美容油成保養主流，醫師揭最佳使用時機

「有繳健保來用一下！」阿姨衝急診嫌服務差　醫1句話她氣到退掛

《逐玉》水中甜吻田曦薇閃翻！張凌赫目睹「巨型浴池」洩真實心聲

股后8450元進處置！史上最高價　檢測大廠也「抓去關」

航港局攜手貢寮區漁會推動「船舶集中檢查」　便民服務再升級

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻抓包...氣炸早產

房子銅板價起拍！男砸295萬拍下　驚覺「買到違建」

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

地方熱門新聞

台南南區親水公園驚傳落海！海巡黃金海岸尋獲女子

2026桃園彩色海芋季　3/27浪漫登場　

誠品生活480二週年　拉麵名店首登台掀排隊熱

桃園2026東南亞影食力啟動　AI短影音打造商圈

台南勞工領袖大學開訓！16年培育4200人打造職場菁英

1600度熔爐釀火警！南消啟動退避權外部射水成功控制

ETC逃費＋罰單欠款1536筆不繳！台南分署祭限制出境羅男繳清72萬欠款

失聯移工產後癲癇命危台南移民署急援母子平安返國

台61線布袋新塭增設交流道

台南市東區驚見逼車！警方查閱影像開罰最高恐罰3萬6千元

無設籍年限也不排富　南投健保補助4月上路

中央地方聯手防汛　鹿港老街不再咕嚕咕嚕

爭取近4千萬改善通學環境！謝龍介、蔡宗豪推動北區通學步道大改造

台南運河百年慶開跑！光影水岸＋音樂盛宴串聯整年活動

更多熱門

相關新聞

酒空男闖土地公頭牙宴刺傷3人　躲3天被逮遭收押

酒空男闖土地公頭牙宴刺傷3人　躲3天被逮遭收押

台中市賴姓男子上週五到一處土地公頭牙宴鬧事，當中掏出蝴蝶刀朝人攻擊，犯案後跑到山區躲藏多天，結果因為自身負傷，23日跑到國軍總醫院治療，被眼尖醫護發現通報，由員警到場抓人，檢方昨（24）日訊後，認定賴男有逃亡之虞，依殺人未遂聲押獲准。

所長當女警面前露骨聊「姦殺案」分局咎責

所長當女警面前露骨聊「姦殺案」分局咎責

南投前鄉長涉貪重判18年半　2月執行未到被通緝

南投前鄉長涉貪重判18年半　2月執行未到被通緝

王之對決　新光三越台中店迎戰南霸天漢神

王之對決　新光三越台中店迎戰南霸天漢神

狠爸媽木棍打孩腳踹倒獲緩刑

狠爸媽木棍打孩腳踹倒獲緩刑

關鍵字：

台中火鍋抗通膨雙人套餐餐飲策略

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

快訊／7-11開出3張千萬發票！幸運門市一次看

立委還兼爆破士？李貞秀亂爆料高虹安收柯文哲700萬　民眾黨要懲處

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市曝光

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

雙腳冒紅疹「像被畫一圈」！醫見恐怖排列驚：牠邊走邊咬

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

夫妻問「願不願成為家人」　浪浪反應暖哭網

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面