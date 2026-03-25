男夜闖五金行偷錢！門口檳榔攤也遭殃　3小時後睡夢中被逮

▲桃園警分局昨天清晨在桃園區某旅館查獲涉嫌偷竊林姓男子到案。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一家五金行業者昨（24）日上午向桃園警方報案指稱，早上到店內準備營業時，發現店內、店外檳榔攤遭竊，損失逾40萬元，桃園警方據報後調閱監視器查出疑似竊嫌，於3小時內在轄區某家旅館內，逮捕還在睡大覺的林姓竊嫌到案，追回失竊贓款，發現還多了數萬元，懷疑可能另涉他案，偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並深入追查是否另涉他案。

▲桃園警分局昨天上午在某旅館查獲涉嫌偷竊林姓男子。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局大樹派出所昨天上午8時許接獲一家五金行業者報案指稱，早上到店內欲營業時，發現店內、店外檳榔攤遭竊，粗估損失逾40萬元；警方受理後立即追查，調閱五金行周遭監視器，發現竊嫌於23日深夜潛入五金行與檳榔攤竊取財物，得手後騎乘YouBike逃逸。

員警循線追查，在轄區某家旅館將熟睡中36歲林姓男子查緝到案，林男見員警上門當場被驚醒，員警將贓款全數追回，甚至還多出數萬元，但林男對多出贓款來源則無法說明，全案依竊盜罪嫌移桃檢偵辦。

▲桃園警分局昨天清晨在桃園區某旅館查獲涉嫌偷竊林姓男子，追回贓款等證物。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局重申，絕不容許宵小蠢動，任何犯罪行為都將遭到警騎最緊密追緝，務期將犯罪者於最短時間緝獲到案，以保障市民安全。