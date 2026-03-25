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日人妻擁吻酒吧老闆！夫求償百萬被駁回　法院：3小時不算通姦

人妻擁吻酒吧老闆「店內獨處3小時」不算通姦　夫求償百萬遭法院駁回：不夠久

圖文／鏡週刊

日本一名人夫指控妻子與酒吧老闆有染、構成通姦，憤而求償800萬日圓（約新台幣160萬元）損害賠償，但被東京地院駁回，理由是兩人即使在公開場合親吻擁抱，甚至單獨共處酒吧1至3小時，仍不足以證明有發生肉體關係。

根據日媒《讀賣新聞》報導，這對同為40多歲的夫妻於2009年結婚，婚後育有兩名子女。丈夫主張，2023年7、8月期間，妻子與在東京經營酒吧的男子在街上牽手散步，並在公園長椅上親吻擁抱，甚至單獨在酒吧內共處3次，每次時間約1至3小時。

丈夫指控酒吧老闆與妻子發展不倫戀，且存在肉體關係，構成通姦行為，要求對方賠償800萬日圓的調查費用及精神損害慰撫金。

然而法官認為，酒吧老闆與人妻關係雖然親密，有過牽手、擁吻等行為，也在酒吧共處數小時，但無法僅憑這些認定雙方曾發生肉體關係，加上兩人互動未長期持續，難認有侵害婚姻的通姦行為，故駁回丈夫求償。

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