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酒空男闖土地公頭牙宴刺傷3人　躲3天「下山就醫被逮」遭收押

▲▼ 。（圖／Threads網友《郝衍善@haohan1391 》、《小蝦老師@gary.foodie 》授權提供）

▲賴男持刀攻擊參加頭牙宴民眾，遭法院裁准收押。（圖／Threads網友《郝衍善@haohan1391 》、《小蝦老師@gary.foodie 》授權提供）

記者許權毅／台中報導

台中市賴姓男子上週五到一處土地公頭牙宴鬧事，當中掏出蝴蝶刀朝人攻擊，犯案後跑到山區躲藏多天，結果因為自身負傷，23日跑到國軍總醫院治療，被眼尖醫護發現通報，由員警到場抓人，檢方昨（24）日訊後，認定賴男有逃亡之虞，依殺人未遂聲押獲准。

本案發生在20日晚間8時許，太平區大興二十二街1間宮廟正在舉行頭牙宴，賴男（54歲）疑似酒後意識不清，騎車到現場無故按鳴喇叭並進行挑釁，多名民眾見狀上前制止，賴卻突然掏出蝴蝶刀瘋狂揮舞，導致3名子當場受傷，其中1人背部出現明顯血跡，幸經治療均無生命危險。

當時群眾拿木棍喝斥，並隨手拿起寶特瓶、酒瓶丟向賴男，也有人立刻向警方報案，賴男疑見寡不敵眾，趁亂棄車以徒步方式逃往鄰近山區，警方迅速掌握其身份並展開圍捕。

▲▼台中男大鬧頭牙、持刀傷人後逃逸，警方漏夜搜山尋人。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警方當時搜山多日，結果賴男自己跑下山就醫被逮。（圖／記者許權毅翻攝）

23日，賴男突現身太平國軍總醫院，因身上受有多處瘀傷、擦挫傷，接受院方治療；賴還一度謊報假身份，但遭到埋伏警方及院方識破，當場被逮。據悉，賴男躲藏數日在躲藏山區，棲身在廢棄工寮，幾乎沒有進食，僅靠山泉水維繫生命，賴男自述，因為實在痛到受不了才下山就診。

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