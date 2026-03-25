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2026平鎮藝術季PZ同話世界3/28開跑　６場藝文盛宴邀一次看

▲2026 平鎮藝術季Pz 同話世界

▲2026 平鎮藝術季Pz 同話世界六場藝文盛宴。（圖／平鎮區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區長蕭巧如25日表示，「2026 平鎮藝術季」於3月28日至5月9日，分別在社子埤塘生態公園、民俗文化公園與1895乙未保台紀念公園，辦理6場次藝文展演活動，今年以「PZ同話世界」為主題，邀請市民透過音樂、歌舞、兒童劇與民俗技藝，重新發現生活場域中的美好。

蕭巧如區長指出，今年的活動主題「PZ同話世界」，PZ就是平鎮的意思，同話就是公私協力，一起辦、一起玩！核心在於「連結」，透過這座城市的多元縮影，讓每位市民都能在熟悉的公園角落，找到屬於自己的生命共鳴。

蕭區長強調，城市之所以迷人，是因為有無數人在日常中選擇溫暖與藝術，而這6場活動正是希望邀請大家慢下步調，在「同話」的過程中，讓平鎮的故事說得更加動人。

▲2026 平鎮藝術季Pz 同話世界

▲2026 平鎮藝術季Pz 同話世界。（圖／平鎮區公所提供）

開跑首場3月28日的「民歌音樂會」，由李明德、徐偉銘、陳加洛及江玉如等音樂人，帶領鄉親長輩重溫經典的民歌歲月。4月11日由精湛的民俗雜技與麥克家族歌舞熱舞接力。4月18日迎來親子亮點，由好玩的劇團演出兒童劇《宇宙馬戲團》，暖場活動由快樂姊姊衣衣進行氣球暖場互動。

4月25日與5月2日將接連舉辦兩場精彩的「民俗藝文展演」，由在地學生社團表演、音樂演奏及世界風情歌舞秀，展現平鎮深厚的多元文化活力。活動最高潮定於5月9日的「壓軸草地演唱會」，由潘裕文、陳太陽、李玠融、平鎮拉新勢La Singsi青年團等多位歌手接力獻唱，展現城市青春氣息，當(9)日同步推出了「打開 PZ 時光寶盒」靜態展，讓大家來「PZ同話世界」，感受平鎮這片土地上正在發生的「同話故事」。

每場活動周邊亦設有胖卡市集、體驗活動與贈獎互動，讓參與民眾能享受五感齊放的週末假期。平鎮區公所誠摯邀請市民朋友共襄盛舉。

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