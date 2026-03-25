　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國際知名大氣化學學者、中研院士翁玉林辭世　享壽80歲

▲▼中研院翁玉林院士於美國辭世，享壽80歲。（圖／取自中研院官網）

▲中研院士翁玉林於美國辭世，享壽80歲。（圖／取自中研院官網）

生活中心／台北報導

中央研究院今天表示，國際知名大氣化學學者、中研院士翁玉林3月16日於美國辭世，享壽80歲。

中研院指出，翁玉林為國際知名大氣化學與環境變遷學者，研究範疇橫跨行星大氣、行星演化、大氣化學與輻射、天文生物學及全球氣候變遷，並著重理論模型、實驗室實驗和現場觀測數據間的結合。其研發之行星大氣層化學模型，已被廣泛應用於詮釋各項太空探測任務數據，為太陽系行星大氣現有性質、行為及其歷史演化，提供開創性見解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

翁玉林於1974年取得美國哈佛大學物理學博士學位，後於該校大氣科學研究所從事研究並擔任講師，1977年起服務於加州理工學院地質與行星科學系，2011年榮升史密茲（Smits Family）講座教授，2014年起，兼任該校噴射推進實驗室研究員，於翌年升任資深研究員（JPL senior research scientist），協同主持美國太空總署多項研究計畫。

中研院表示，翁玉林亦於1993年擔任中研院地球科學研究所客座教授，並同時為該所及天文及天文物理研究所、環境變遷研究中心學術諮詢委員，對中研院學術研究發展助力甚深。

翁玉林曾獲選為美國人文與科學院院士、美國地球物理聯盟會士及美國科學促進會會士，並獲美國天文學會行星科學分會古柏獎（Gerard P. Kuiper Prize）、美國太空總署優異科學成就獎章及Elsevier/JQSRT坡印廷獎（Poynting Award on Radiative Transfer）等。於2010年當選本院第28屆院士。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／徐春鶯續押禁見3個月！
「有繳健保來用一下！」阿姨衝急診嫌服務差　醫1句話她氣到退掛
快訊／全聯開出千萬發票！花65元就中大獎　幸運門市曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃生雞蛋會禿頭？營養師揭「3大迷思」：關鍵是「它」

國際知名大氣化學學者、中研院士翁玉林辭世　享壽80歲

滑手機反而更累！妹子超推「回家先做1事」超放鬆　醫師也認證

開早餐店買房！夫妻沒生孩被盯上　婆家狂開口「死後財產給姪子」

周五鋒面接近水氣增　清明連假北部降雨機率高

全台最美工業遺址美術館驚豔亮相　周春米開箱屏東縣立美術館及典藏展

2026春季生活關鍵字：別再「過度努力」！學會「減法生活」讓日常更輕盈

麥當勞招募1000名正職員工　餐廳經理年薪上看150萬

白沙屯媽祖進香「台鐵加開160班」　215列次加掛車廂

夜市消失？新莊廟街「一排都更超冷清」　商圈理事長證實吐現況

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

吃生雞蛋會禿頭？營養師揭「3大迷思」：關鍵是「它」

國際知名大氣化學學者、中研院士翁玉林辭世　享壽80歲

滑手機反而更累！妹子超推「回家先做1事」超放鬆　醫師也認證

開早餐店買房！夫妻沒生孩被盯上　婆家狂開口「死後財產給姪子」

周五鋒面接近水氣增　清明連假北部降雨機率高

全台最美工業遺址美術館驚豔亮相　周春米開箱屏東縣立美術館及典藏展

2026春季生活關鍵字：別再「過度努力」！學會「減法生活」讓日常更輕盈

麥當勞招募1000名正職員工　餐廳經理年薪上看150萬

白沙屯媽祖進香「台鐵加開160班」　215列次加掛車廂

夜市消失？新莊廟街「一排都更超冷清」　商圈理事長證實吐現況

台灣高麗菜外銷熱絡　已賣7國840公噸拚破千

即／母護子遭狂砍18刀！兒女目睹母慘死求死刑　父判無期徒刑

快訊／徐春鶯涉犯《反滲透法》被起訴　法院今裁定續押禁見3個月

別再怕擦油會長痘！美容油成保養主流，醫師揭最佳使用時機

「有繳健保來用一下！」阿姨衝急診嫌服務差　醫1句話她氣到退掛

《逐玉》水中甜吻田曦薇閃翻！張凌赫目睹「巨型浴池」洩真實心聲

股后8450元進處置！史上最高價　檢測大廠也「抓去關」

航港局攜手貢寮區漁會推動「船舶集中檢查」　便民服務再升級

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻抓包...氣炸早產

房子銅板價起拍！男砸295萬拍下　驚覺「買到違建」

【狗狗也來上課？】大學教室出現邊牧！還跟同學握手超可愛

生活熱門新聞

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

聊天「超愛1符號」肯定是溫柔的人！一票人點頭

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

「2天激戰6次」男友吃不消！她怕有小三

快訊／今變天！　8級強風要來了

快訊／統一發票1、2月千萬特別獎號碼出爐

太早睡恐增死亡風險！最新研究曝黃金時段

高中畢旅晚餐超寒酸　照片掀網論戰

老松國小「破紀錄1.1萬學生」現剩465人　校方：原因不只少子化

看IG限動不想被發現？大票曝「偷看技巧」

桃機二航廈驚見「小孩墜樓卡保護網」　急通報消防大隊垂降救起

知名餐廳爆醜聞！主廚勾搭經理遭停職

桃機驚見小孩墜落「掉在安全網上」　全場怒

更多熱門

相關新聞

林口長庚「院長永續講堂」　聚焦健康台灣

林口長庚「院長永續講堂」　聚焦健康台灣

台灣氣候與健康聯盟理事長、TAISE董事長簡又新大使，22日出席林口長庚舉辦的「院長永續講堂」表示，近年來氣候變遷已不再只是環境議題，而是直接影響醫療治理、公共健康與社會韌性的全球挑戰。醫院作為關鍵基礎設施，面對的不只是節能減碳課題，更包括能源備援、醫療不中斷、供應鏈穩定、風險調適與人力永續等多重考驗。

賴清德提出3原因重啟核電！　喊「台灣已經進入新的情勢」

賴清德提出3原因重啟核電！　喊「台灣已經進入新的情勢」

陳建仁發表新研究　3因素同時存在「乳癌風險飆7倍」

陳建仁發表新研究　3因素同時存在「乳癌風險飆7倍」

高中生「氣候變遷課程」上線　通過測驗可列學習歷程檔案

高中生「氣候變遷課程」上線　通過測驗可列學習歷程檔案

義IG打卡聖地「戀人拱門」情人節崩塌

義IG打卡聖地「戀人拱門」情人節崩塌

關鍵字：

翁玉林大氣化學中研院氣候變遷太空研究

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

快訊／7-11開出3張千萬發票！幸運門市一次看

立委還兼爆破士？李貞秀亂爆料高虹安收柯文哲700萬　民眾黨要懲處

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市曝光

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

雙腳冒紅疹「像被畫一圈」！醫見恐怖排列驚：牠邊走邊咬

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

夫妻問「願不願成為家人」　浪浪反應暖哭網

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面