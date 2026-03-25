徐春鶯涉滲透法遭訴！綠批不守法　白反嗆：府院黨遭共諜滲透還抹紅

▲民眾黨發言人張彤。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

曾任民眾黨新住民委員會主委、曾擬列入不分區立委名單的陸配徐春鶯，涉違反《反滲透法》、《銀行法》等遭起訴，民進黨發言人吳崢今（25日）質疑，民眾黨藐視台灣主權、民主法治，連串行為是配合中共亂台。對此，民眾黨發言人張彤反嗆，民進黨府院黨都被共諜滲透，做為台灣最了解什麼是「收錢幫中共收集情資」的政黨，怎麼還有臉成天對外潑糞、抹紅？

張彤表示，熟悉的綠色黨檢媒一條龍又來了，民進黨今日從立委到發言人針對徐春鶯一案的發言，完全建立在自由時報的「獨家報導」之上，試問自由時報如何取得超越新北地檢署公開發布的新聞稿資訊？

張彤說，若非檢調洩密操作輿論，就是自行幻想鬼扯，不論為何，皆是一篇篇缺乏事實基礎的作文，民進黨不思查證，反而見獵心喜以此為立論基礎，其民主素養與媒體識讀能力令人搖頭。

張彤指出，從24日晚間新北地檢署發布的起訴新聞稿，企圖將民眾黨與中共進行不當連結，再到本日自由時報一篇篇「獨家報導」，皆是執政黨為了遂行其政治目的，再一次將司法與媒體做為打擊在野黨，打壓新住民的工具，不僅可恥，更顯露民進黨主張其核心理念為「民主、進步、多元」可笑至極。

張彤強調，民眾黨不分區人選提名機制完全獨立，不受任何黨外人士干預。所有公職更是經由人民選出，且經選委會或中選會認定資格無誤後依法就職，民進黨一再踐踏民意、扭曲法律，意圖瓦解法治國家底線，為了自身政黨利益，不惜對陸籍新住民貼上紅標籤煽動社會對立，但對於此番低劣的認知作戰，台灣人民不會上當，台灣民眾黨也不會畏懼抹紅抹黑，將持續捍衛公平正義。