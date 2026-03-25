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徐春鶯不認犯《反滲透法》遭續押禁見　民眾黨：司法案件應公正審判

▲▼民眾黨發言人張彤。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨發言人張彤。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

曾任民眾黨新住民委員會主委、曾擬列入不分區立委名單的陸配徐春鶯，涉違反《反滲透法》、《銀行法》等，遭起訴求處重刑，今（25日）遭新北地院裁定羈押禁見。對此，民眾黨發言人張彤回應，司法案件就應回歸法庭、回歸證據公正審理。期盼未來所有司法案件，都不會再被特定媒體未審先判。

民眾黨發言人張彤回應，司法案件就應回歸法庭、回歸證據公正審理。期盼未來所有司法案件，都不會再被特定媒體未審先判、更不會再有政治力介入痕跡，讓台灣能找回過去引以為傲的民主、人權、法治。

另外，針對民進黨發言人吳崢今日誣指台灣民眾黨不願守法、是因為沒有中共代理人備案之不實言論，台灣民眾發言人張彤痛批，民進黨府院黨皆遭共諜滲透，作為台灣最了解什麼是「收錢幫中共收集情資」的政黨，怎麼還有臉成天對外潑糞、抹紅？

張彤表示，熟悉的綠色黨檢媒一條龍又來了，民進黨今日從立委到發言人針對徐春鶯一案的發言，完全建立在自由時報的「獨家報導」之上，試問自由時報如何取得超越新北地檢署公開發布的新聞稿資訊？

張彤說，若非檢調洩密操作輿論、則是自行幻想鬼扯，不論為何，皆是一篇篇缺乏事實基礎的作文，民進黨不思查證，反而見獵心喜以此為立論基礎，其民主素養與媒體識讀能力令人搖頭。

張彤指出，從24日晚間新北地檢署發布的起訴新聞稿企圖將民眾黨與中共進行不當連結，再到本日自由時報一篇篇「獨家報導」，皆是執政黨為了遂行其政治目的，再一次將司法與媒體作為打擊在野黨、打壓新住民的工具，不僅可恥、更顯露民進黨主張其核心理念為「民主、進步、多元」可笑至極。

張彤強調，民眾黨不分區人選提名機制完全獨立，不受任何黨外人士干預。所有公職更是經由人民選出、且經選委會或中選會認定資格無誤後依法就職，民進黨一再踐踏民意、扭曲法律意圖瓦解法治國家底線，為了自身政黨利益，不惜對陸籍新住民貼上紅標籤煽動社會對立，但對於此番低劣的認知作戰，台灣人民不會上當，台灣民眾黨也不會畏懼抹紅抹黑，將持續捍衛公平正義。

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