Meta砸20億美元併購！北京傳出手干預　Manus創辦人禁止出境

▲ Meta去年出手收購Manus。（圖／Manus）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Meta以20億美元（約639億台幣）收購人工智慧（AI）新創公司Manus一案引發北京高度關切，該公司2名創辦人、執行長肖弘與首席科學家季逸超據報被中國當局限制出境。

發改委約談後禁離境 仍可境內移動

英國《金融時報》引述3名知情人士報導，兩人本月被國家發展改革委員會約談後，即被禁止離開中國境內，但仍可在境內自由移動。

消息人士透露，發改委約談重點聚焦Manus境內實體是否違反外商直接投資相關規範。雖然目前尚未啟動正式調查，也未提出任何指控，但Manus已積極尋求法律事務所及顧問公司協助處理此事。知情人士指出，監管單位顯然想找到干預這筆交易的切入點。

去年遷總部至新加坡 踩中北京敏感神經

Manus原先在中國創立，去年才將總部與核心團隊遷往新加坡，隨後被Meta相中併購。這宗交易已引起商務部關注，正審查是否違反出口管制規定。中國領導階層近年多次強調，憂心戰略科技領域出現「賣青苗」給外國買家的現象，而Manus案恰好踩中敏感神經。

撤銷恐一團亂 Meta已整合AI軟體

最極端的處理方式是撤銷整筆交易，不過知情人士坦言，由於Meta已開始將Manus的AI代理軟體整合進自家平台，若真要撤銷，情況會變得「一團亂」。

Meta發言人對此回應，「此交易完全符合法律規範，我們預期相關調查會得到妥善解決」。Manus與發改委均未回應置評請求。