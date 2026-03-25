　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質疑民眾黨被滲透　許淑華籲柯文哲、黃國昌出面說清楚

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

曾任民眾黨新住民委員會主委、曾擬列入不分區立委名單的陸配徐春鶯，涉違反《反滲透法》、《銀行法》等，遭起訴求處重刑，今（25日）遭新北地院裁定羈押禁見。對此，北市議員許淑華質疑，徐春鶯差一點排入民眾黨不分區立委名單，如今涉嫌違反《反滲透法》被起訴，甚至還被查出，中共統戰組織曾問徐「李貞秀接班沒問題吧？」呼籲柯文哲、黃國昌要說清楚。

許淑華說，柯文哲與黃國昌必須立刻對台灣社會說明清楚，你們到底是整個政黨都被滲透殆盡了？還是根本就知情包庇、配合中共？她指出，徐春鶯曾任民眾黨新住民委員會主委，在2023年差點排入不分區安全名單；李貞秀則是民眾黨立委席次遞補者，但至今拒絕放棄中國雙重國籍，明明沒有國會議員身分，卻每天到立法院製造衝突，破壞議事進行。

許淑華更表示，徐春鶯雖然因輿論反彈而退出不分區名單，但她並沒有停止共諜行為，甚至還與中共統戰官員談到，「李貞秀接班應該沒問題了吧？」這段對話紀錄顯示出，中共對李貞秀的立委席次有高度掌握，是有計畫性的在滲透台灣國會。

許淑華說，調查顯示，2022市長選舉與2024總統大選，徐春鶯大量動員中配社群支持黃珊珊、柯文哲，她的行動背後也有中共統戰機關的指示。除了以上國安罪嫌之外，徐春鶯還另外涉嫌詐欺、超貸與地下匯兌，不法金額上千萬。綜合以上調查事實，再看李貞秀最近於立院荒腔走板的行為，實在是讓人非常擔心。

許淑華呼籲，李貞秀應該出面說明清楚，和徐春鶯之間有什麼聯繫？要怎麼證明對中華民國的忠誠？更要問柯文哲、黃國昌，打算放任李貞秀破壞台灣民主到什麼地步才甘心？所重用的黨內高層，涉嫌危害國家安全的案件，還想躲藏到什麼時候？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美日韓大咖來了！南亞科787億私募　Sandisk、海
巴基斯坦證實！伊朗收到美國15點停火方案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐春鶯涉滲透法遭訴！綠批不守法　白反嗆：府院黨遭共諜滲透還抹紅

徐春鶯不認犯《反滲透法》遭續押禁見　民眾黨：司法案件應公正審判

質疑民眾黨被滲透　許淑華籲柯文哲、黃國昌出面說清楚

中國稱「一中原則」是台灣參與WTO政治前提　外交部轟無恥謬論

陳冠安百萬步走遍港湖　羅智強點2特質籲鄉親給支持

藍白合嘉義市達陣　4/6 前完成民調共推最強人選

嘉義市談妥藍白合！民調採全市話清明連假登場　4／6揭曉結果

藍白版本軍購預算砍光AI、無人機　賴清德批：缺乏專業認知

政績是最好的輔選！蘇巧慧公布國會亮麗成績單

鄭麗文稱南台灣變「綠禁臠」　黃敬雅反轟她失憶！污辱高雄市民

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

徐春鶯涉滲透法遭訴！綠批不守法　白反嗆：府院黨遭共諜滲透還抹紅

徐春鶯不認犯《反滲透法》遭續押禁見　民眾黨：司法案件應公正審判

質疑民眾黨被滲透　許淑華籲柯文哲、黃國昌出面說清楚

中國稱「一中原則」是台灣參與WTO政治前提　外交部轟無恥謬論

陳冠安百萬步走遍港湖　羅智強點2特質籲鄉親給支持

藍白合嘉義市達陣　4/6 前完成民調共推最強人選

嘉義市談妥藍白合！民調採全市話清明連假登場　4／6揭曉結果

藍白版本軍購預算砍光AI、無人機　賴清德批：缺乏專業認知

政績是最好的輔選！蘇巧慧公布國會亮麗成績單

鄭麗文稱南台灣變「綠禁臠」　黃敬雅反轟她失憶！污辱高雄市民

串流收視週榜／《逐玉》連兩周登全球榜！觀看數出爐…4大劇征服觀眾

封測廠資本支出爆發　產業鏈價值拉升由配角變身主角

哪些興櫃股熱火朝天？　籌碼集中好拉抬成翻倍股製造市場

吃生雞蛋會禿頭？營養師揭「3大迷思」：關鍵是「它」

挺台立場不變！立陶宛總統強硬護「台灣代表處」　不接受北京施壓

南亞科私募美日韓大咖搶進　法人：綁定4大策略

Meta縱容性剝削！「臥底扮兒童」揭色情陷阱　美法院重罰120億

國際知名大氣化學學者、中研院士翁玉林辭世　享壽80歲

徐春鶯涉滲透法遭訴！綠批不守法　白反嗆：府院黨遭共諜滲透還抹紅

日本爆發新型銀行詐騙！假客服結合AI語音釣魚　兩天逾百人受害

【哪裡有八卦！】飼主正常說話狗完全不理　一說悄悄話牠竟立刻睜眼XD

政治熱門新聞

立委還兼爆破士？李貞秀亂爆料高虹安收柯文哲700萬　民眾黨要懲處

蕭旭岑反擊！曝馬英九「忘很多事」讓有心人得逞

馬英九「暗中落淚」談蕭旭岑：財政紀律六親不認

不忍了！徐巧芯跟顧立雄爆口角　罵：沒感受到誠意「懂了沒有啊」

快訊／顏慧欣病逝　鄭麗君曝彼此最後訊息：台灣體質轉大人了

「馬英九完全不見我」　蕭旭岑無奈：長輩懷疑東懷疑西

賴清德拋重啟核電　反核團體衝黨部抗議：請蔡英文選2028延續非核

ET民調／新北市長想投誰？　李四川43.3%小幅領先蘇巧慧1.5個百分點

快訊／陷雙重國籍、閃兵爭議　李孝亮宣布「退選北市議員」

「馬辦風暴非國民黨八卦」　他曝：牽涉國共內幕、卸任總統自主意志

柯文哲一審明宣判　林智群：判15年以上不能怪律師

館長砲轟李貞秀：看不出優點到底在哪　妳不適任立委應該知所進退

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

美女發言人出陣！　民眾黨徵召徐千晴參選桃園市議員

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

快訊／7-11開出3張千萬發票！幸運門市一次看

立委還兼爆破士？李貞秀亂爆料高虹安收柯文哲700萬　民眾黨要懲處

雙腳冒紅疹「像被畫一圈」！醫見恐怖排列驚：牠邊走邊咬

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市曝光

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面