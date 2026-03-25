質疑民眾黨被滲透　許淑華籲柯文哲、黃國昌出面說清楚

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

曾任民眾黨新住民委員會主委、曾擬列入不分區立委名單的陸配徐春鶯，涉違反《反滲透法》、《銀行法》等，遭起訴求處重刑，今（25日）遭新北地院裁定羈押禁見。對此，北市議員許淑華質疑，徐春鶯差一點排入民眾黨不分區立委名單，如今涉嫌違反《反滲透法》被起訴，甚至還被查出，中共統戰組織曾問徐「李貞秀接班沒問題吧？」呼籲柯文哲、黃國昌要說清楚。

許淑華說，柯文哲與黃國昌必須立刻對台灣社會說明清楚，你們到底是整個政黨都被滲透殆盡了？還是根本就知情包庇、配合中共？她指出，徐春鶯曾任民眾黨新住民委員會主委，在2023年差點排入不分區安全名單；李貞秀則是民眾黨立委席次遞補者，但至今拒絕放棄中國雙重國籍，明明沒有國會議員身分，卻每天到立法院製造衝突，破壞議事進行。

許淑華更表示，徐春鶯雖然因輿論反彈而退出不分區名單，但她並沒有停止共諜行為，甚至還與中共統戰官員談到，「李貞秀接班應該沒問題了吧？」這段對話紀錄顯示出，中共對李貞秀的立委席次有高度掌握，是有計畫性的在滲透台灣國會。

許淑華說，調查顯示，2022市長選舉與2024總統大選，徐春鶯大量動員中配社群支持黃珊珊、柯文哲，她的行動背後也有中共統戰機關的指示。除了以上國安罪嫌之外，徐春鶯還另外涉嫌詐欺、超貸與地下匯兌，不法金額上千萬。綜合以上調查事實，再看李貞秀最近於立院荒腔走板的行為，實在是讓人非常擔心。

許淑華呼籲，李貞秀應該出面說明清楚，和徐春鶯之間有什麼聯繫？要怎麼證明對中華民國的忠誠？更要問柯文哲、黃國昌，打算放任李貞秀破壞台灣民主到什麼地步才甘心？所重用的黨內高層，涉嫌危害國家安全的案件，還想躲藏到什麼時候？