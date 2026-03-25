電纜地下化加速　陳亭妃爭取中央補助提高至六成

▲陳亭妃質詢要求加速台南電纜地下化，提升城市防災能力。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，多處電桿倒塌、停電頻傳，也讓電纜地下化議題再度浮上檯面。立委陳亭妃25日於立法院質詢時指出，台電應優先針對台17線、台19線等高風險路段加速地下化工程，並建議中央補助比例由現行「五五分攤」調整為「六四比」，以減輕地方財政負擔、加快整體進度。

陳亭妃表示，此次颱風暴露出台南部分路段電力設施的脆弱性，尤其台17、台19線電桿倒塌嚴重，顯示地下化工程刻不容緩。對此，台電董事長回應，已規劃今、明兩年投入約15億元預算，預計優先完成過半高風險路段改善。

她進一步指出，現行地方需負擔五成經費，對財政壓力不小，恐影響配合意願，因此建議中央補助提高至六成，同時引入民間建商參與，透過公私協力模式分擔成本，加速城市基礎建設升級。

台電方面則表示，將持續增加工程人力，並釐清與民間合作的權責機制，配合地方政府整體規劃，逐步推動電纜地下化。

除基礎建設外，陳亭妃也關注溪北發展，針對新營糖廠轉型提出具體要求。她指出，市府已規劃朝「親子共融與科技體驗」方向發展，並進行都市計畫變更審議，但台糖不應等待審議完成才啟動作業，應同步規劃招商與時程。

她強調，若能在行政程序進行期間即同步準備，待都市計畫通過後即可無縫銜接招商，將大幅提升開發效率。對此，台糖董事長表示認同，並承諾將配合市府節奏，提前規劃相關方案。

陳亭妃最後表示，電纜地下化是提升城市防災韌性的關鍵，而新營糖廠轉型則是帶動溪北觀光與產業發展的重要引擎，未來將持續監督中央預算執行與地方建設進度，確保資源落實到位，讓台南邁向更安全與均衡發展。