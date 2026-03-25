中國稱「一中原則」是台灣參與WTO政治前提　外交部轟無恥謬論

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對中國外交部於24日記者會中，誑稱一個中國原則是台灣參與世界貿易組織（WTO）的政治前提，試圖誤導國際社會，遂行打壓台灣國際參與的政治目的，外交部今（25日）表達最嚴厲的譴責，並嚴正駁斥其無恥的謬論。

世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱列示我國，即便經我駐WTO代表團積極洽請秘書長協調，並獲美國、日本與友邦駐團積極洽助，喀麥隆仍執意如此，導致我國首次被迫缺席。外交部長林佳龍23日表示，在我方表達嚴正抗議後，有進行補救，但並不完整且粗糙；我方也很清楚地跟WTO秘書處表達，「下一屆要申請主辦WTO部長會議的國家，必須先承諾平等對待台灣」。

中國外交部發言人林劍24日針對此事表示，「一個中國原則是台灣地區參與世貿組織的政治前提。」林劍並痛批民進黨當局藉參會問題進行卑鄙的政治操弄，其謀「獨」挑釁的圖謀注定失敗，只會自取其辱。

對此，外交部今（25日）指出，台灣是依據馬拉喀什設立WTO協定第12條、以不隸屬於其他會員國且擁有充分自主權的「個別關稅領域」加入WTO，與所有會員享有WTO協定架構下平等完整的權利，不存在中國片面主張我國會籍是以「一中」為政治前提的謬論。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國未曾統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，唯有經由民主程序選出的台灣政府，才能在多邊國際組織及國際場域中代表台灣2,300萬人民。