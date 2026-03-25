日本24名船員、45艘船「受困波斯灣1個月」！　船員精神瀕臨極限

▲荷莫茲海峽實質上遭伊朗封鎖近1個月。（示意圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

中東衝突升溫，伊朗實質上封鎖荷莫茲海峽，導致全球航運受到衝擊。日本船主協會會長長澤仁志25日表示，荷莫茲海峽遭伊朗封鎖已將近1個月，目前仍有45艘日本關係船隻及24名日籍船員受困於波斯灣內動彈不得，情況相當緊急，呼籲政府能夠介入，為受困船員開闢逃生通道。

根據《朝日電視台》報導，日本船主協會會長長澤仁志25日召開記者會，他語重心長地表示，「無論如何都希望政府能找出讓船隻通過荷莫茲海峽的突破口，不管用什麼方式。」

他指出，目前仍然有45艘與日本相關的船隻受困於波斯灣，包含24名日本籍船員。他坦言，受困船員雖然努力撐著，但是精神狀態很難繼續保持平靜，隨著時間一天天過去，處境只會越來越艱困，希望政府能夠出手協助。

根據日本船主協會掌握的最新狀況，受困船隻目前尚能獲得食物、飲用水及燃料補給，衛星通訊系統也維持運作，船員們還能與外界保持聯繫管道。然而長澤會長強調，這只是暫時性的維持，真正的解決之道還是要靠政府透過外交談判等手段，盡快讓船員們脫困返家。

長澤仁志表示，必須等到戰鬥狀態完全停止、航道安全獲得確保之後，協會才會將相關資訊提供給各家會員公司，再由各公司自行評估是否恢復航行。他強調安全是第一優先考量，絕不會在情勢未明朗前貿然讓船隻冒險通過。