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陳冠安百萬步走遍港湖　羅智強點2特質籲鄉親給支持

▲▼ 羅智強力挺子弟兵陳冠安 。（圖／國民黨南港內湖市議員參選人陳冠安辦公室提供）

▲羅智強力挺子弟兵陳冠安 。（圖／國民黨南港內湖市議員參選人陳冠安辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員登記作業今（25日）截止，國民黨青年部前主任陳冠安今完成登記參選內湖、南港區市議員。陳冠安邀來立委羅智強親自站台助陣，為陳冠安與同黨戰友李明璇加油打氣。羅智強大讚陳冠安，具備豐富的幕僚歷練、不畏司法清算的勇氣，盼港湖鄉親給予優秀年輕人機會。

陳冠安在登記現場感性表示，新人參選之路極為不易。投入選戰半年來，他靠著雙腳走過800公里的路，累計超過130萬步，過程中甚至走壞了兩雙鞋、腳踝扭傷多次。由於資源匱乏，他至今未掛出一面看板，全靠親手投遞5萬份文宣及10萬包面紙與選民接觸，手部也因此時常佈滿被信箱與紙張割傷的傷痕。

陳冠安引用英國首相邱吉爾的名言，強調「年輕人別無所有，唯有熱血與汗水，我會戰鬥到底！」。他表示，雖然距離正式選戰還有八個月，但他會繼續秉持「天道酬勤」的信念。沒有資源，就繼續以勤走基層的方式，證明「勤走也能出頭天」，力拚為國民黨在港湖區奪下關鍵一席。

現身力挺的羅智強指出，從政必須兼具「義氣」與「戰力」，而陳冠安與李明璇正是這樣的典範。羅智強提到，冠安過去擔任青年部主任，還有很多政治人物的幕僚，也曾擔任他的辦公室主任，有豐富的歷練，更有勇氣和毅力，完全承襲他過去百萬步的精神，用一步一腳印的誠意感動基層。

羅智強盛讚，陳冠安面對民進黨國家機器，即便遭到司法手段對待仍無畏無懼，展現出國民黨新生代該有的韌性與風骨。羅智強表示，國家與人民需要敢言、敢戰的人才，希望支持者能讓「強團隊」再添一席，讓優秀的年輕人進入議會。

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