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修燈補路驗收放水！牛皮紙袋7次收賄52萬　公路局工務士慘了

▲公路局北區中壢工務段廖姓工務士於2014至2020年間，涉嫌收受3家包商6萬至25萬元不等賄款，以求路面整修、路燈照明等零星工程驗收放水過關。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲公路局北區中壢工務段廖姓工務士於2014至2020年間，涉嫌收受3家包商6萬至25萬元不等賄款，以求路面整修、路燈照明等零星工程驗收放水過關。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

公路局北區養護工程分局中壢工務段廖姓工務士，遭指控於2014至2020年間，負責查驗、工程履約包括中壢段快速公路、台61線路燈照明整修或路面零星修補工程，分別收受3家包商6至25萬元不等賄款，然後在驗收、請款時放水。桃園地檢署偵結依貪汙罪嫌起訴廖姓工務士、3家包商，4人在審訊時坦承犯行，廖更主動繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑。

桃檢調查，55歲的廖姓男子任職於公路局北區養護工程分局中壢工務段，負責工程履約管理、查驗及估驗等職務，為法定職權公務員。廖於1996年起承辦快速道路與照明工程期間，3家包商竟透過行賄方式以求工程估驗順利、請款不被刁難，於2014至2020年間先後向廖姓工務士行賄，方式則以紙袋交付賄款，總計共達52萬餘元。

桃檢查出，被告廖姓男子明知賄款來源，共7次收賄，各標案時間、地點具獨立性，應分論併罰；行賄之被告黃姓、楊姓與周姓包商涉及多次交付賄款，全案原由新北地檢署指揮調查局台北市調查處偵辦新北市案件，隨即移轉至桃園地檢署擴大偵辦。

桃檢複訊時，被告廖姓男子等4人均坦承犯行，廖更主動繳回犯罪所得，檢方偵結，依貪汙罪嫌起訴廖姓工務士、3家包商，並建請法院減輕其刑。

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