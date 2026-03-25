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推動失智者指紋建檔　美女警官江亞倩獲十大傑出女青年獎

▲▼ 嘉縣警鑑識巡官江亞倩 榮膺全國十大傑出女青年 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲ 嘉縣警鑑識巡官江亞倩榮膺全國十大傑出女青年，王金平親授彩帶肯定。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第27屆「十大傑出女青年」選拔結果於國際婦女節揭曉，嘉義縣警察局鑑識科巡官江亞倩，憑藉卓越的鑑識專業及多起重大刑案的關鍵突破，從全國眾多優秀女性中脫穎而出。典禮當天由前立法院長王金平親自為其掛上榮譽彩帶，肯定她作為「真相守護者」在警政領域的傑出貢獻。

▲▼ 嘉縣警鑑識巡官江亞倩 榮膺全國十大傑出女青年 。（圖／嘉義縣警局提供）

江亞倩巡官長期深耕犯罪現場勘察第一線，在面對殺人、槍砲及毒品工廠等複雜案件時，始終保持超群的冷靜。她曾透過精湛的影像科學分析，細膩還原鬥毆現場，成功拆穿犯嫌「奪刀自保」的謊言，讓證據說實話。其撰寫的勘察報告因邏輯嚴謹、證據鏈完整，多次成為檢調機關定罪的關鍵指引。

▲▼ 嘉縣警鑑識巡官江亞倩 榮膺全國十大傑出女青年 。（圖／嘉義縣警局提供）

在嘉義縣政府推動「竊盜視同重大案件」的政策下，江員善用DNA與指紋比對技術，助力嘉義縣113年竊盜破案率達到97.74%，傲視全國。她不僅是隱身幕後的破案英雄，更是正義最後一道防線的捍衛者。

▲▼ 嘉縣警鑑識巡官江亞倩 榮膺全國十大傑出女青年 。（圖／嘉義縣警局提供）

除了偵辦刑案，江亞倩更將鑑識技術轉化為社會溫暖的守護。她積極推動「失智症行動計畫」，親自深入鄉里協助失智長者及身障弱勢族群完成指紋捺印建檔。114年已累計服務百餘位民眾，透過科技的力量縮短失智長者走失時的尋回時間，讓專業技術不僅用於打擊犯罪，更能溫暖地方的每一個角落。

▲▼ 嘉縣警鑑識巡官江亞倩 榮膺全國十大傑出女青年 。（圖／嘉義縣警局提供）

嘉義縣警察局局長古瑞麟表示，江巡官不僅在實務上表現優異，更曾獲選為「鑑識楷模」並多次發表案例研究，是「學術與實務」兼備的卓越人才。她的獲獎不僅是個人的榮耀，更證明了女性在警政體系中，具備引領正義的堅韌特質與專業影響力。

▲▼ 嘉縣警鑑識巡官江亞倩 榮膺全國十大傑出女青年 。（圖／嘉義縣警局提供）

江亞倩巡官謙虛表示，這份殊榮屬於警察局全體同仁。未來她將持續精進鑑識科學，秉持「科學求真、服務求善」的信念，繼續在崗位上用專業守護社會的公平正義與溫度。

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