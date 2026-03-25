胸口痛痛的！泰男「7cm針刺穿胸腔」照X光才知　險插進心臟

▲醫生照X光才發現男子胸口卡了一根7公分長的針。（圖／翻攝自SiamRath）



記者王佩翊／編譯

泰國武里南府一名男子胸口劇痛送醫，但沒有明顯外傷，X光一照才發現，胸口竟插著一根長達7公分的縫衣針，位置就在心臟旁邊，差一點就刺穿心臟。醫師研判，患者可能是下班回家躺在床上時，一時不注意，才讓遺落在床上的針刺入胸腔。患者情況危急，目前已緊急轉院接受手術，但術後情況仍未公開。

根據《泰國日報》報導，武里南府克拉桑區救援隊3月24日接獲通報，一名男子布隆勒特·薩塔拉姆（Boonlert Sattaram）胸口疼痛難耐，他原本試圖喝水緩解症狀，但完全沒有效果。救援人員抵達現場時，布隆勒特正站在屋外，一手緊按著胸口，步履蹣跚地朝他們走來。

救援人員經初步檢查，並未在患者身上發現傷口，只能先將他送往克拉桑醫院進行詳細檢查。院方進行X光檢查後赫然發現，有一個細小尖銳的異物卡在布隆勒特心臟附近，經確認是一根約7公分長的針。由於位置極為危險，手術複雜度高且風險極大，院方隨即將他轉送武里南醫院準備動刀。

患者的25歲親屬索蓬·諾普羅姆（Sophon Nokprom）受訪時透露，布隆勒特目前情況危急，急需手術治療。索蓬研判這根針應該是布隆勒特自己的，可能是縫補衣物後遺落在床上。他表示，布隆勒特平常下班回家後習慣直接躺到床上休息，推測就是在那個時候，針意外刺穿了他的胸腔。

29歲鄰居蘇拉雅（Suranya）則向記者表示，她聽見布隆勒特痛苦呼喊的聲音長達2個多小時，直到救援隊抵達才停止。