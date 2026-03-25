開早餐店買房！夫妻沒生孩被盯上　婆家狂開口「死後財產給姪子」

▲原PO夫妻兩未生育，卻被頻頻暗示財產要留給姪子。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「到底為什麼？」一名人妻表示，她與老公辛苦買房、經營早餐店，卻被婆家的人認為未來財產應留給姪子繼承，讓她相當心寒，「就因為我們沒有小孩，房子跟工作就要留給別人嗎」。貼文曝光後引發討論，不少網友建議，「做好遺囑全捐出去」、「把房子抵押給銀行，每個月拿定額生活費」。

一名網友發文透露，自己與丈夫沒有孩子，但兩人仍努力工作，靠著經營早餐店與收入，一步步繳房貸買下屬於自己的房子。她提到，老公的哥哥與嫂嫂同樣有房、有穩定工作，經濟條件並不差，然而對方卻常提及，未來等他們夫妻過世後，房產與店面應該交由姪子繼承，甚至說得理所當然。

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原PO無奈表示，平時與哥哥嫂嫂都沒有來往，僅在公婆有事情時才會聯繫，接著坦言夫妻倆就像螞蟻一樣辛苦打拼，如今卻被預設未來財產歸屬，讓她相當不能理解，「就因為我們沒有小孩，就要把一切留給別人嗎？」內心充滿疑問與不平。

網友出招：貸款、捐出、環遊世界，就是不留給他們



該文章被轉貼到臉書爆料公社，底下網友搖頭回應，「還真的會落到他們手上...就法律上而言。所以趕快去找律師好好規劃吧」、「一句話：誰先斷氣還不一定咧」、「賣掉！去環遊世界」、「你們可以領養一個孩子，這樣就能繞過法條了」、「放風聲，雖然有資產，但負債加倍，那一定沒人願意繼承」、「先貸款吧，貸好貸滿」。

也有人建議，「早餐店好好經營，做出店面價值，屆退休年齡時，就可待價而沽，頂讓個好價錢，退休後反向設定，把房子抵押給銀行，每個月拿定額生活費，等兩人百年後，房子歸銀行」、「做好遺囑全捐出去，老實說全捐出去，也比留給這種人好」、「找律師做好生前契約跟贈與，目前就工作、吃喝玩樂都並行， 保證你們去世後一毛錢都不會留給他們」。

律師揭一招「喪失繼承權」讓兄弟全沒份



事實上，資深藝人曹西平離世，他生前已找律師預立遺囑，要將名下財產與所有積蓄，留給平時真正照顧、陪伴他的乾兒子Jeremy，無奈依法兄弟仍享有「特留分」，可以拿走至少三分之一遺產。

對此，律師劉韋廷表示，如果要讓兄弟姊妹無法繼承遺產，或無法取得特留分，必須符合《民法》「喪失繼承權」的法定事由，例如對被繼承人有重大虐待或侮辱，且被繼承人曾表示其不得繼承；另外像詐欺、脅迫干預遺囑、偽造湮滅遺囑等，也都有明確要件。

一旦喪失繼承權，他們就不再具備繼承人身分，既然不是繼承人，當然連特留分都不能請求；所以曹大哥若要在法律上防範，應該在遺囑當中特別記載，這些兄弟姐妹因為有違反民法相關規定、足以喪失繼承權的事由，因此不能擔任繼承人。

另外，劉韋廷也建議，可以考慮透過保險來做長期的生前規劃，如果將財產轉化為保險金，曹大哥名下就不會留下遺產，而保險可以直接指定受益人，由乾兒子來領取，這在法律上面是合法的，同時也能有效避免掉特留分所帶來的紛爭。