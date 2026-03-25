20歲正妹酒駕狂飆釀4傷！「入獄照露燦笑」遭炎上

▲卡本特在拍攝犯人照時，一路露齒笑，好似在拍偶像照。（圖／翻攝自Fayette County Detention Center）

圖文／CTWANT

美國肯塔基州20歲正妹卡本特（KaydenceCarpenter），近日因涉嫌酒後駕駛衝撞人群引發關注，更因入獄照片中面露燦笑掀起輿論爭議。警方指出，她駕駛1輛Tesla Model 3，在萊星頓（Lexington）市中心1處停車場衝上人行道，造成至少4名行人受傷。

根據《萊星頓先驅導報》（Lexington Herald Leader）報導，這起事件發生於當地時間23日凌晨約2時15分。現場監視器與網路影片顯示，卡本特先是與路邊4人發生爭執，隨後迅速進入車內倒車，接著突然加速向前衝入人群，約10多名路人驚慌閃避，場面一度失控。

警方表示，車輛在駛離停車場過程中撞擊至少3人，隨後更逆向行駛於單行道上，引發目擊者追逐。所幸4名傷者送醫後均無生命危險，預計可完全康復。此外，案件引發熱議的另一焦點，是卡本特在費耶特郡（Fayette County）拘留中心拍攝的入獄照。照片中她面帶燦爛笑容，與案件嚴重性形成強烈對比，引發外界對其態度的質疑。

警方指出，卡本特被捕時赤腳、僅穿黑色短褲與背心，雙眼充血、言語含糊，身上散發濃厚酒氣，且未通過現場清醒測試，並拒絕接受呼氣酒測。警方同時在車內發現1張疑似偽造身分證。

根據法院文件，卡本特目前面臨包括4項二級攻擊罪、一級魯莽危害罪、酒後駕駛及危險駕駛等多項指控。她已繳納5,000美元（約新台幣16萬元）保釋金獲釋，並對所有罪名表示不認罪。法院裁定，在案件審理期間暫時吊銷其駕駛執照，案件將於4月14日再度開庭。至於其律師，目前尚未對外發表回應。

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