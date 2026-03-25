35歲陸女愛吃重口味「突發心梗離世」　醫嘆：飲食是重要誘因





▲劉太太做飯時，時常加入重口味調味料。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

河南一名患有高血壓的劉太太，因長期偏好重口味飲食，炒菜常加入豆瓣醬等高鹽調味料，最終突發心肌梗塞，經搶救仍不治身亡。醫師指出，現代生活型態改變，心肌梗塞已逐漸年輕化，若忽視早期警訊，恐釀成致命後果。

據《深圳新聞》報導，河南中醫院肝膽胃科醫師趙長普表示，劉太太除飲食重油重鹽外，還長期處於高壓工作、熬夜及缺乏運動的狀態，導致冠心病風險顯著上升，許多年輕族群常忽略胸悶、氣喘等早期症狀，延誤就醫時機，一旦發生急性心肌梗塞，若未在黃金時間內治療，死亡率極高。

▲醫師指出，飲食習慣是重要的誘因之一。（圖／CFP）

醫師指出，不良飲食習慣是重要誘因之一，長期攝取高油、高鹽、高糖食物，如外食、油炸食品與含糖飲料，容易造成血脂升高、動脈斑塊堆積，導致血管狹窄。若再加上暴飲暴食，會進一步增加心臟負擔，誘發心肌缺血。

此外，過度勞累與壓力也是關鍵因素。長期熬夜、精神緊繃或工作壓力大，會使交感神經持續亢奮，導致血管收縮、血壓升高，進一步提高心梗風險。若同時合併肥胖、高血壓、高血糖與高血脂等「三高」問題，對心血管的傷害更為嚴重。

臨床上，心肌梗塞常見症狀包括持續性胸悶、胸痛（壓迫感）、呼吸困難及冒冷汗；但部分患者，特別是女性與糖尿病患者，可能出現上腹痛、噁心、牙痛、喉嚨緊縮或左肩背放射痛等非典型症狀，容易被誤判。若活動後出現明顯氣喘或濒死感，應高度警覺。

醫師提醒，心肌梗塞急性期死亡率可達30%，若能在發病後120分鐘內接受治療，可大幅降低風險。一旦出現疑似症狀，應立即就醫。平時應維持清淡飲食、規律作息與適度運動，並定期檢查血壓、血糖與血脂，才能有效預防心血管疾病發生。