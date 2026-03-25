藍白合嘉義市達陣　4/6 前完成民調共推最強人選

▲▼ 嘉義市藍白合第一名達陣、張啓楷稱藍白合和勝負一樣重要並釋出善意 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為回應市民對政黨合作與城市進步的期待，中國國民黨與台灣民眾黨嘉義市協商工作小組於今（25）日上午 11 時舉行關鍵會談，正式敲定將透過公平、公正的民意調查機制，將於 4 月 6 日前共同推舉出「最強候選人」。兩黨代表強調，嘉義市的成功整合將成為全台藍白合作的重要里程碑，未來無論由誰勝出，雙方將併肩作戰，未勝出者不得脫黨競選，且須全力輔選。

本次會議出席成員包含國民黨代表江義雄、蔡明顯、李哲華，以及民眾黨代表許正憲、周榆修、謝泊泓，並由兩位候選人張啓楷與翁壽良親自與會。針對民調執行細節，民眾黨候選人張啓楷展現高度誠意，為了促成合作大局，主動做出兩大退讓：

接受冠政黨名： 認同國民黨提出在候選人名下加註政黨名稱，以利百年政黨動員。

接受全市話民調： 儘管手機樣本對民眾黨較有利，但為求行政執行順暢並展現整合決心，張啓楷同意排除手機樣本。

張啓楷特別強調：「促成藍白合與勝負同樣重要。」他表示雖然個人支持度可能受影響，但近期跑遍基層得到許多國民黨員熱情支持，對民調充滿信心。他也澄清此為「嘉義模式」，與新北、宜蘭等地的協商脫鉤處理，期盼這份善意能贏得廣大市民共鳴。

嘉義市長黃敏惠於協商尾聲抵達會場，對兩黨達成共識表示欣慰。黃敏惠明確表態，針對民調勝出的最強參選人，無論是張啓楷或翁壽良，她身為地方首長一定會全力輔選，目標是整合在地力量，擊敗對手王美惠，為嘉義市爭取更好的未來。