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嘉義市談妥藍白合！民調採全市話清明連假登場　4／6揭曉結果

▲▼ 藍白合第一名達陣、張啓楷稱藍白合和勝負一樣重要並釋出善意，嘉義市藍白整合成功 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

▲嘉義市藍白合確定，民眾黨參選人張啓楷稱，藍白合和勝負一樣重要並釋出善意。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉年底登場，在嘉義市長選舉部分，民眾黨推出張啓楷、國民黨推出翁壽良對決民進黨王美惠，但藍白兩黨積極運作「藍白合」，整合狀況備受外界關注。藍白兩黨今（25日）達成共識，4月6日前完成以全市話為抽樣的全民調，共推最強候選人，未勝出者不得脫黨競選且全力輔選。

國民黨、民眾黨協商工作小組於今上午11點舉行會談，雙方達成多項重要決議，正式敲定將透過公平、公正的民意調查機制，共同推舉出「最強候選人」，為嘉義市民爭取更好的未來。

本次會議出席成員除2位候選人張啓楷、翁壽良外，還有國民黨代表江義雄前委員、蔡明顯主委、李哲華副秘書長、民眾黨許正憲中央委員、周榆修秘書長及謝泊泓副秘書長。

針對兩黨中央原本擬定的民調進行方式有不同地方，張啓楷表示，為了促成藍白合，民眾黨提出的版本為「只問張啓楷對王美惠、翁壽良對王美惠」，但國民黨版提出在參選人前加上政黨名稱，對百年政黨國民黨比較有利，張啓楷表示他可以退讓接受。

影響最大的，則是民眾黨版明訂市話佔7成、手機3成，符合抽樣樣本母體比例，現行多數民調也將手機列入，特別是民眾黨支持者年輕人較多，用手機比較多，國民黨代表表示不反對此比例，但認為執行難度較高。

張啓楷表示，為了促成藍白合，不能在這地方卡住，雖然他的支持度會受到影響，但他對自己有信心，更不能讓殷殷期待藍白合的民眾失望，所以他可以接受全市話。

張啓楷特別強調，他個人認為促成藍白合和勝負同樣重要，所以同意不採手機。他指出，此模式只限嘉義市，新北市的黃國昌、宜蘭縣的陳琬惠手機佔多少比率，要和嘉義市脫鉤處理。

張啓楷強調，嘉義市排除手機，加上國民黨堅持的冠黨名，他和翁壽良民調應該很接近。他說，自己近期跑遍基層，得到許多國民黨員支持，紛紛在廟口開講站出來熱情相挺，讓他對民調很有信心，也希望自己促成藍白合的善意，能得到廣大民眾的共鳴得到更多支持，也有助於民調勝出後藍白的整合，贏得最後勝利。

至於民調時間，雙方同意不能再拖，因為民進黨早完成提名，藍白整合後還需要時間整合。為求慎重，本次民調將委託國內民調機構執行，至少執行3天，預計於清明連假前，也就是4月6日前完成。協商小組表示，本次民調定位為「內參式」，屆時僅由兩黨協商工作小組正式宣布勝出方。

▲▼ 藍白合第一名達陣、張啓楷稱藍白合和勝負一樣重要並釋出善意，嘉義市藍白整合成功 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

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