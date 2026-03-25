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全台最美工業遺址美術館驚豔亮相　周春米開箱屏東縣立美術館及典藏展

全台最美工業遺址美術館驚豔亮相　周春米開箱屏東縣立美術館及典藏展（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣長周春米開箱縣立美術館的建築空間。

圖、文／屏東縣政府提供

屏東縣立美術館將於3月28日正式開館營運，縣長周春米20日在建築師石昭永與策展人許遠達陪同下，開箱美術館建築空間及典藏展《大湧崁岸》部分經典作品，包括向福岡亞洲美術館借展、日治時期台灣第一位女畫家陳進的重要作品《山地門社之女》，搶先揭開這座由屏菸工業遺址蛻變而成的藝術新地標。

周縣長表示，屏菸14號倉庫轉化為孕育藝術與文化的美術館，建築空間融合現代美術與工業風，超乎大家想像，開館展覽除有集結日本當代藝術家的國際展覽《當繁花盛開》外，並有呈現屏東地理風土人情的典藏展《大湧崁岸》，展現屏東典藏的重要成果，並串聯國立臺灣美術館、臺北市立美術館、高雄市立美術館3大館與國際館藏跨館協力，系統性呈現屏東藝術發展的歷史脈絡與未來潛力。

周縣長表示，縣立美術館以「從屏東看世界，讓世界看屏東」為願景，未來將與典藏中心共同推動展覽策劃、典藏保存、藝術教育與研究工作，並透過國際策展交流，打造地方與國際藝術對話的重要平台。

全台最美工業遺址美術館驚豔亮相　周春米開箱屏東縣立美術館及典藏展（圖／屏東縣政府提供）

▲台灣第一位女畫家陳進的重要作品《山地門社之女》。

周縣長現場開箱常設典藏展部分珍貴作品，其中包括陳進的《山地門社之女》。縣府文化處表示，陳進於1934年至1937年曾任教高雄州立屏東高女(現屏東女中)，該作品為屏東排灣族女性留下珍貴的歷史圖像，縣府向典藏地日本福岡亞洲美術館借展，因該作品技法為膠彩、絹本，為了不讓光線照度損毀珍貴的作品，每天開展只能展3.5小時，保護國際級的藝術品。

全台最美工業遺址美術館驚豔亮相　周春米開箱屏東縣立美術館及典藏展（圖／屏東縣政府提供）

▲常設展《大湧崁岸》呈現屏東地理風土人情。

文化處表示，典藏展《大湧崁岸》由許遠達與黃志偉聯合策展，從屏東山海交會的地理環境與多元人文出發，梳理南方藝術的歷史脈絡與當代表現，展覽件數逾160件，也展出屏東藝術家杜文喜、廖繼春、陳國展等大師典藏作品，為歷年來藏品展出件數最多、規模最大的典藏展。凡購買國際特展《當繁花盛開》或屏菸常設展門票，即可免費參觀典藏展《大湧崁岸》。

全台最美工業遺址美術館驚豔亮相　周春米開箱屏東縣立美術館及典藏展（圖／屏東縣政府提供）

▲國際特展《當繁花盛開》邀集日本十多位藝術家展出。

全台最美工業遺址美術館驚豔亮相　周春米開箱屏東縣立美術館及典藏展（圖／屏東縣政府提供）

▲建築中央廊道懸掛的三組玻璃展櫃，形成一大展示亮點。

除展覽室，縣立美術館還有階梯區、備展室及多功能教室等空間，中央連通廊道懸掛的3組玻璃展櫃，彷彿漂浮於空間之中，成為串聯樓層與視線的視覺焦點，形成一大展示亮點。

文化處表示，玻璃展櫃呈現3件作品，包括跨領域媒材藝術家康雅筑作品《軸鍊 編號二》，以產業與日常意象回應這片土地的歷史背景；墨西哥藝術家Lua Rivera作品《織流》，透過色彩的流動與延展點亮空間；屏東藝術家峇岦嵐偲・旮札涅蘫作品《大聲種籽》作結，展現與土地的深刻對話。

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