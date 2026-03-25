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政績是最好的輔選！蘇巧慧公布國會亮麗成績單

政績是最好的輔選！蘇巧慧公布國會亮麗成績單（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

▲新北市長候選人、立法委員蘇巧慧公佈她第十一屆第四會期國會成績報告。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

政治中心／綜合報導

目前在一對一狀況下，民調已和國民黨候選人李四川互有領先的新北市長候選人、立法委員蘇巧慧今（25）日公佈她第十一屆第四會期國會成績報告，除了連續十二會期、第十五度獲得公督盟優秀立委，她還列舉推動新北大型建設的成績，包括爭取中央超過百億經費支持，同時提出九項法案修正草案，內容包含「船舶法」、「災害防救法」、「都市計劃法」、「太空發展法」、「文化藝術獎助及促進條例」、「警察法」等，其中「船舶法」修正草案也正式三讀通過，擴大保護我國海底通訊、電力電纜。

蘇巧慧指出，上個會期她不僅獲得「公民監督國會聯盟」第十五度評鑒為優秀立委，更是連續十二會期獲得優秀立委的肯定，她非常感謝各界對她在國會表現的支持和鼓勵，她會持續在立法院為新北爭取資源、緊盯建設進度，同時持續深耕各項領域，為台灣提升醫療環境、強化社會韌性、加速都市更新、落實運動平權、支持文化產業、推動環境永續。

蘇巧慧說，捷運土城樹林線CQ890標（樹林段）近日順利完成首跨預鑄U型梁吊裝作業，代表捷運工程正式進入「上部結構」施工期。看著捷運工程一天天前進，她實在非常感動，這座地方民眾引頸期盼多年的捷運建設，從她上任以來就不斷透過質詢、會勘，積極推動工程計劃，2018年成功爭取時任行政院長賴清德核定總經費555億元計畫，CQ890標（樹林段）正式於2022年順利動工，CQ880A標（土城地下段）也順利於2024年動工。去（2025）年10月，她在總質詢當面要求卓榮泰院長加速核定CQ880B標（土城高架段）的財務修正計劃，行政院也在10月底核定，新北市府於同年順利將工程標出，讓土城樹林線在去（2025）年年底正式全線動工，全力朝2031年完工目標推進。

蘇巧慧表示，捷運土城樹林線全線動工，捷運三鶯線也預計在今（2026）年全線通車，除此之外，她也成功推動多項新北重大交通建設，包含「台65線增設浮洲橋匝道」，和去年十月陸續完工通車、中央補助39.7億元的「五股交流道改善工程」，以及今年一月行政院核定全額補助9.8億元、預計明年發包動工的「台65線增設新莊第二南下出口匝道」，還有今年三月甫決標、預計九月動工的「林口-八里105市道改善蜿蜒道路新闢道路工程」。昨（24）日她也出席「台62線（七堵）延伸萬里及金山計畫」地方說明會，中央將全額補助308億元，期盼台62線延伸至萬里優先路段能夠早日動工。

蘇巧慧說，除了為新北大型建設爭取經費外，她也長期深耕醫療環境、運動文化、社會與環境韌性、永續與循環經濟等多項領域，上個會期她成功爭取8.4億元經費，加碼補助醫療院所，提高疫苗接種處置費，支持第一線醫療人員，此外她也提案成立「癌症防治基金」，期盼擴大醫療及新藥補助。

蘇巧慧提到，她長期推動母語教學與親子共讀，經營「水獺媽媽巧巧話」Podcast頻道已超過300集，同時透過舉辦多場實體活動，推廣食農教育、環境保護，更和在地小農、產業合作，帶領家長與孩子走進金山地瓜田、土城的觀光工廠、新莊的親子圖書館、淡水的藝文空間等等。蘇巧慧說，新北就像一個百寶箱，她會持續深入基層、走遍鄰里，也希望讓更多人看見新北的特色與美好。

蘇巧慧臉書連結：
https://www.facebook.com/share/p/1DrydRgU8Q/?mibextid=wwXIfr
 

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2026年縣市首長選舉將至，新北市長一戰受到矚目，根據《ETtoday民調雲》今（25日）公布最新調查結果顯示，若明天選舉，在李四川與蘇巧慧對決情境下，李四川獲得43.3%支持，略高於蘇巧慧的41.8%，雙方差距僅1.5個百分點。在喜好度方面，蘇巧慧正向評價37.4%、負向評價21.1%，李四川則是正向評價為34.9%、負向評價合計的10.8%。另外，在在雙北合作市長的組合偏好上，以「新北市長李四川＋台北市長蔣萬安」支持度最高（44.4%）；其次為「新北市長蘇巧慧＋台北市長鄭麗君」（27.4%）。

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