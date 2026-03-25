強化義消組織領導　台中消防聘任17人打造韌性安全城市

▲▼台中消防局聘任17人，強化義消組織領導，共同打造韌性安全城市。（圖／台中消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府消防局今（25）日舉行主管會報，由孫福佑局長代表盧秀燕市長頒發「本市義勇消防總隊副總隊長及各大隊長聘書」共17人，透過健全幹部體系與強化組織運作機制，進一步提升本市整體防救災效能。

這次聘任義消副總隊長卓金堂、陳年豐、林世民、張博鈞、朱彥宇及翁嘉宏等6人，以及義消大隊長陳豐榮（第一大隊）、古明勲（第二大隊）、余文欽（第三大隊）、鄭文賓（第四大隊）、董嘉琦（第五大隊）、賴耀輝（第六大隊）、李建德（第七大隊）、李堉烈（第八大隊）、洪文俊（特搜大隊）、吳瓊華（婦女防火宣導大隊）、蔡明哲（鳳凰救護大隊）等11人。

消防局指出，各幹部分工分責協助救災、救護及宣導勤務，期許未來在組織管理、訓練推動、災害宣導及應變等面向，發揮統籌與領導功能外，亦肩負組織管理與人員培訓之重責，將在提升團隊整體戰力及運作效率上發揮關鍵影響力。

孫福佑表示，義勇消防人員長期協助第一線執行各項防救災任務，是本市消防體系不可或缺的重要支柱。透過本市聘任幹部不僅有助於提升指揮效率，更能強化團隊協調能力，確保各項災害應變作業順利推動。