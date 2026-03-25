ETC逃費＋罰單欠款1536筆不繳！　台南分署祭限制出境羅男繳清72萬欠款

▲台南分署強調拒不繳納將依法採取強制執行措施，羅男到場繳清。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

交通違規欠款再不繳，真的會被「鎖出國」！法務部行政執行署台南分署近期強力執行交通違規案件，一名31歲羅姓男子因長期欠繳交通費與罰鍰，累積高達1536筆、總金額72萬7,873元，最終在遭限制出境後，才分期繳清所有欠款。

台南分署指出，羅男於2022年至2023年間，多次行駛高速公路電子收費車道未依規定繳費，累計707筆，金額達45萬6057元；另積欠交通罰單821筆、25萬8600元，以及健保費8筆共1萬3216元，總欠款金額高達72萬餘元，經移送強制執行。

執行人員於2025年2月收案後，通知羅男到場說明財產狀況，羅男於2025年6月到場並申請分期繳納，但僅繳納一期1萬9000元後即中斷履行。分署隨即廢止其分期資格，再次通知到場說明，但羅男無正當理由未到場，也未提供擔保或清償欠款。

經多次通知未果，台南分署依法依《行政執行法》規定，對羅男採取限制出境、出海措施。羅男在接獲限制出境通知後，才於2025年12月30日到場，承諾分3期繳納，並當場繳納20萬元，最終於2026年3月中旬全數繳清欠款。

台南分署強調，配合行政院「五打七安」政策，將持續加強交通違規等罰鍰案件執行力度，以維護社會秩序與公共安全，呼籲民眾切勿心存僥倖挑戰公權力。

台南分署也提醒，若民眾確有經濟困難，無法一次清償，可主動檢具相關證明申請分期繳納；但若拒不配合，將依法採取包括限制出境等強制措施，確保公法債權得以落實。