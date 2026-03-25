巴基斯坦證實！伊朗收到美國15點停火方案　最快27日談判





▲ 伊朗議長卡利巴夫。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國政府透過巴基斯坦向伊朗遞交一份涵蓋15項內容的停火提案，2名巴國官員25日證實，德黑蘭當局已收到這份文件。但伊朗方面態度保留，軍方公開嘲諷美方「自己跟自己談判」，駐巴國大使也稱，未與美方舉行任何會談。

提案涵蓋解除制裁、核武削減等15項議題

巴基斯坦及埃及官員向《美聯社》透露，美方這份提案觸及多項議題，包括解除制裁、民用核能合作、削減伊朗核武計畫、國際原子能總署（IAEA）監督、限制彈道飛彈發展及開放荷姆茲海峽航運。

一名參與調停的埃及官員形容，此方案「就像一份全面性協議」，類似加薩停火的20點計畫，若雙方同意坐下來談判，仍需投入大量心力磋商細節。

巴陸軍參謀長成美伊溝通橋梁 最快27日會談

《紐約時報》報導，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）已成為美伊關鍵溝通橋梁，他與伊朗革命衛隊保持密切聯繫，近期更向伊朗國會議長卡利巴夫（Bagher Ghalibaf）提議由巴國主辦雙方會談。

埃及官員指出，調解人員正推動伊朗與美國面對面談判，已向伊朗提議此事，最快可能於27日在巴國舉行，但這代表美方官員必須立刻動身，以便及時趕到巴基斯坦。

伊朗軍方嘲諷美國「自己跟自己協商」

但伊朗武裝部隊統一指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」發言人佐爾法加里（Ebrahim Zolfaqari）25日透過官媒諷刺美國領導層，「你們內部鬥爭的程度已經到了自己跟自己協商的地步了嗎？」更直言，「像我們這樣的人永遠無法和你們這樣的人相處。」

伊朗駐巴基斯坦大使莫哈達姆（Reza Amiri Moghadam）也重申，伊朗未直接或間接與美方進行任何談判，但補充道，「友好國家尋求為德黑蘭與華府間的對話奠定基礎，希望此次對話能有助結束這場被強加的戰爭。」

哈米尼被擊斃後 伊朗決策權歸屬不明

不過伊朗內部溝通困難重重，自戰爭首日以色列空襲德黑蘭領導層設施、擊斃最高領袖哈米尼及多名高層後，伊朗官員擔心親自會面恐遭以色列轟炸，目前誰擁有外交、戰爭決策權仍不明朗。

儘管如此，白宮急於談判的態度顯示，川普政府可能願意暫時維持目前的伊朗政權，但要求其處於削弱且更加順從的狀態。