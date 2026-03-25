挺台立場不變！立陶宛總統強硬護「台灣代表處」　不接受北京施壓

▲立陶宛總統瑙塞達。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

立陶宛是否調整「台灣代表處」名稱引發政壇分歧。立陶宛總統瑙塞達24日強硬表態，強調代表處名稱早在設立時就已定案，不會因外界壓力更動，更直言立陶宛不接受來自北京的施壓。他指出，若要重新討論名稱問題，恐面臨「維持現狀」或「乾脆沒有代表處」的兩難局面，態度明顯與總理出現落差。

根據《立陶宛國家廣播電視台》（LRT），瑙塞達（Gitanas Nauseda）受訪時表示，「台灣代表處名稱數年前已確定，有人可以說這是錯誤，也可以有不同解讀，但這對台灣拓展國際關係而言是一項成果，是已經打下的基礎」，凸顯該名稱具有象徵與實質外交意義。

他進一步警告，若重新開啟名稱討論，恐導致立陶宛被迫在「維持現有名稱」與「完全沒有台灣代表處」之間做出抉擇，顯示此議題牽動的不僅是名稱本身，更涉及雙邊關係存續。

在對中政策上，瑙塞達重申立場，強調立陶宛希望同時與台灣與中國維持務實關係，但在任何情況下都不會接受最後通牒式的要求，並直指中國共產黨對此事的態度並未明顯改變。

他也透露，若要恢復與中國的外交關係，可能需將雙方代表層級降至低於大使級，顯示雙邊關係仍存高度不確定性。

不過，瑙塞達的說法與總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近期立場明顯不同。魯吉尼涅日前曾公開表示，台灣代表處名稱可能調整為「台北代表處」，甚至在當地媒體《Lrytas》專訪時聲稱，總統在最近一次會議中已同意相關方向。

對此，瑙塞達直接否認。他強調，「總理不應評論我的發言，尤其是在閉門會議中的內容」，對相關說法表達不滿。他認為，任何更動代表處名稱的決定，都必須取得立陶宛與台灣雙方同意，並非單方面就可以做出決定。

此外，瑙塞達也點出雙邊合作另一層面問題，認為立陶宛尚未充分發揮與台灣的經濟合作潛力，已指示外交當局加速推動相關工作，盼在政治爭議之外，深化實質經貿連結。