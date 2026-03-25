28歲AV男星家中暴斃！　「色情網紅」未婚夫悲痛公開死訊

▲彼得森被發現陳屍家中。（圖／IG／Seth Peterson）



記者王佩翊／編譯

美國28歲成人片男星賽斯彼得森（Seth Peterson）驚傳猝逝於洛杉磯住處，他的未婚夫柯比馬許（Kobe Marsh）在社群平台X上證實了死訊。彼得森突然離世的消息震驚眾多粉絲與同行，眾人紛紛表達哀悼之意。

根據《紐約郵報》報導，馬許透過彼得森的X帳號上發文宣布死訊。他寫道，「我必須懷著沉重的心情，告知各位我的未婚夫兼摯友賽斯離世的消息。我真的不知道該說什麼，我的心都碎了。」

馬許本人是OnlyFans創作者，藝名為Cyrus Stark，他同時在貼文中附上了為彼得森籌措喪葬費用的募款連結。截至24日上午，這項目標金額為9000美元（約新台幣28萬元）的募資活動已經達成超過50%。

報導指出，彼得森被發現時人在自宅，但目前尚未公布確切死因。彼得森本名為亞當阿奎爾（Adam Aguirre），2020年踏入成人影片產業，並迅速走紅，成為男同志成人影片界的知名人物，更獲得多項獎項提名。

彼得森的最後一則Instagram帳號貼文發布於2025年10月25日，當時他分享了一系列與未婚夫馬許在火人祭（Burning Man Festival）的甜蜜合照。彼得森在照片說明中寫著，「與你一起度過了最棒的生日。」

彼得森的死訊震驚了許多粉絲與同業。同為成人內容創作者的洛基赫倫（Rocky Heron）在Instagram限時動態發文悼念。在馬許發布的訃聞貼文下方，湧入大量粉絲留言表達哀悼。