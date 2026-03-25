鄭麗文稱南台灣變「綠禁臠」　黃敬雅反轟她失憶！污辱高雄市民

▲國民黨主席鄭麗文批評南部「超過30年未政黨輪替、變成民進黨禁臠」。（資料照／記者李毓康攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨主席鄭麗文日前偕同柯志恩、謝龍介，批評南部「超過30年未政黨輪替、變成民進黨禁臠、充滿肉桶分贓」，高雄市議員參選人黃敬雅今（25）日回擊，痛批鄭麗文不僅「政治失憶」，更侮辱高雄市民的自由意志，完全展現國民黨對南部縣市的傲慢。

黃敬雅質疑，鄭麗文是算數不及格，還是得了政治失憶症，高雄人並非沒有給過國民黨機會，2018年市民讓韓國瑜當選市長，給予百分之百的信任，卻換來上任數月便落跑選總統的背叛，最終市民只能用選票將不適任的政客請下台。她諷刺，這段選上又被罷免的往事，恐怕早已成為國民黨不願面對、也不願提起的黑歷史。

針對鄭麗文使用「禁臠」一詞，黃敬雅表示高度不滿。她強調，把一座擁有自由意志、懂得用選票捍衛自己的偉大民主之都，形容成政黨的私人物品，凸顯了國民黨最真實的傲慢。她更直言，這番話從政治立場反覆的鄭麗文脫口而出格外諷刺，批評鄭麗文自己才是政治利益的禁臠，毫無資格對南部鄉親指手畫腳。

▲黃敬雅痛批鄭麗文不僅「政治失憶」，更侮辱高雄市民的自由意志。（圖／翻攝臉書／黃敬雅）

對於鄭麗文高喊終結分贓肉桶政治，黃敬雅直呼這簡直是今年最大的政治笑話。她反批，台灣地方派系綁樁、肉桶政治的祖師爺正是國民黨自己，更別說2023年藍白合的君悅慘案，將總統大選門票拿來分贓算計的難堪場面，全台灣人至今仍記憶猶新。

黃敬雅強調，從台積電進駐、亞洲新灣區轉型，到一場場創造龐大經濟效益的國際演唱會，高雄正大步邁向國際都會，國民黨的選舉策略卻永遠只剩下南下罵街與唱衰。

黃敬雅最後敬告鄭麗文，與其浪費時間南下噴政治口水，不如趕緊回台北安撫、調解前總統馬英九和國民黨副主席蕭旭岑的糾紛，還給南部鄉親一個清淨的政治空間。