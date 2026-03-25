日本明起釋出「850萬公秉戰備儲油」直到4月底！　連放30天份

▲高市早苗與國際能源總署署長比羅爾會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

受到中東衝突影響，日本政府自26日起啟動大規模石油釋出行動，釋出總量高達約850萬公秉，相當於日本國內30天的消費量。首相高市早苗25日下午與國際能源總署署長比羅爾會談時，對中東局勢升溫表達高度關切，並當場請求國際能源總署能提前準備成員國的石油戰備儲備追加協調釋出方案，以因應可能的長期危機。

根據《共同社》、《日本新聞網》報導，將自26日起正式展開國家戰略石油儲備釋出作業，釋出總量高達約850萬公秉，相當於30天的消費量，占整體國家儲備的2成比例。這項作業預計在4月底前大致完成，若加上先前已經釋出的民間儲備15天份，總計將投入市場45天份的石油供應量。

釋出作業採取分階段進行模式。26日首波行動從愛媛縣的菊間基地啟動，透過既有管線系統將原油輸送至鄰近的太陽石油事業所。3月內將有9處基地同步作業，包括位於北九州市的白島基地等重要據點。至於長崎縣的上五島基地和鹿兒島縣的志布志基地，則排定4月上旬展開釋出。

整個釋出計畫涵蓋北海道、沖繩在內共7個地區的11座石油基地。日本政府與太陽石油、ENEOS等四家煉油商簽訂隨意契約，交易總金額達到約5400億日圓（約新台幣1085億元）的驚人規模。這些原油將由煉油廠加工製成汽油、柴油等石油製品後投入市場，直接挹注民生與產業需求。

此次大規模釋出的背景，源於中東地區情勢惡化導致石油產品供應出現停滯疑慮。日本政府的應對策略採三管齊下：除了民間業者與國家保管的儲備外，還包括中東3個產油國在日本境內存放的「產油國共同儲備」，這部分將在3月內釋出相當於5天消費量的原油。

另一方面，高市25日與國際能源總署署長比羅爾會面。高市早苗在會中直言，「倘若中東衝突長期化，懇請您提前規劃追加協調釋出的石油儲備。」她強調，為了保護國民生命安全與產業運作，日本政府必須採取萬全對策，並期盼與國際能源總署維持緊密合作關係。