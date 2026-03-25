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國1自小客車故障停中線！後車剎不住追撞　車頭爛毀釀1死2傷

▲國道一號桃園北向前天深夜吳姓女子行經45K時因故障停放中線車道，後方自小客車追撞另一輛大貨車，致使車內3人嚴重受傷，其中王姓乘客傷重不治。（圖／國道一隊提供）

▲自小客故障停放中線車道，後方自小客車追撞另一輛大貨車，致使車內3人1死2傷。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號桃園北向23日深夜發生重大車禍！吳姓女子駕車行經45K處時不明原因車子故障，停放在中線車道，後面大貨車隨後停車，但另一輛自小客車閃避不及追撞大貨車。國道一隊會同警消到場處理，追撞自小客車駕駛與2名乘客共3人嚴重受傷，經送林口長庚醫院救治後，王姓乘客傷重不治，3車駕駛人酒測值均為零，至於真正肇事原因仍待警方調查釐清。

▲國道一號桃園北向前天深夜發生3車追撞事故，自小客車追撞大貨車，車頭處嚴重毀損。（圖／國道一隊提供）

▲國道一號桃園北向前天深夜發生3車追撞事故，自小客車追撞大貨車，車頭處嚴重毀損。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，勤務指揮中心於前日深夜10時47分接獲通報，國道一號北向45公里桃園路段發生3車碰撞事故，立即派遣線上巡邏警車到場處理。

經查27歲吳姓女子駕駛自小客車駕車行經國道一號北向45公里桃園路段時，疑似突然故障停放中線車道，後方36歲宇姓男子駕駛大貨車跟著停等，但後方由54歲熊姓男子駕駛自小客車疑未注意車前狀況，煞車不及追撞大貨車車尾肇事，自小客車車頭處嚴重毀損，駕駛熊男受困車內。

▲國道一號桃園北向前天深夜發生3車追撞事故，自小客車故障停放在中線車道。（圖／國道一隊提供）

▲國道一號桃園北向前天深夜發生3車追撞事故，自小客車故障停放在中線車道。（圖／國道一隊提供）

警消到場後，以破壞器材協助熊男脫困，車內59歲王姓男子、52歲馬姓女乘客都受傷，經送林口長庚醫院救治，其中王男急救後仍傷重不治宣告死亡；警方對各車駕駛實施酒測，酒測值均為零，至於真正肇事原因仍待警方調查釐清。

▲國道一號桃園北向前天深夜發生3車追撞事故，拖吊車脫離受損嚴重自小客車。（圖／國道一隊提供）

▲國道一號桃園北向前天深夜發生3車追撞事故，拖吊車脫離受損嚴重自小客車。（圖／國道一隊提供）

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，切勿疲勞駕駛，車輛故障在車道上應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外安全處所，面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌，利用高速公路「1968」App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打「110」報案，待援時隨時面向來車，注意後方車輛動態，高公局合法拖吊車到場，就儘速離開現場，以確保安全。

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